Το μάθημα εκείνο το βράδυ της 27ης Νοεμβρίου 1990 στο Πανεπιστήμιο του Ηρακλείου ήταν για λίγους και εκλεκτούς, όπως εκλεκτοί ήταν και οι καθηγητές.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος, 39 χρόνων ήταν πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής και ένα από τα φωτεινά μυαλά της Ελλάδας. Ο Στέφανος Πνευματικός φυσικός και ερευνητής δίδασκαν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη λύση πολύπλοκων εξισώσεων. Ήταν στον πίνακα. Από κάτω μαζί με τους φοιτητές και κάποιοι καθηγητές.

Ήταν 19:40 όταν στην αίθουσα μπαίνει ο Γιώργος Πετροδασκαλάκης, ένας επιμελής φοιτητής 32 χρόνων που μόλις είχε απολυθεί από τον στρατό. Δείχνει νευρικός, ανοίγει την καμπαρντίνα του και πυροβολεί τους δύο καθηγητές, στη συνέχεια την στρέφει στον καθηγητή Ευθυμιόπουλο που τον τραυματίζει στον ώμο, όπως και την 23χρονη φοιτήτρια Εύα Σταθάκη κι αμέσως φεύγει τρέχοντας. Αντιλαμβάνεται ότι πίσω του βρίσκεται ένας ακόμα καθηγητής Σωτήριος Περσίδης, τον πυροβολεί και τον τραυματίζει.

Ευτυχώς η αίθουσα βρίσκεται δίπλα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο και οι φοιτητές μεταφέρουν εκεί τα θύματα της επίθεσης. Οι δύο καθηγητές που δίδασκαν ήταν νεκροί.

Κινητοποιήθηκε όλη η αστυνομία στην Κρήτη για να συλλάβει τον δράστη. Το χωριό του, το Αποστόλι στο Καστέλι αποκλείστηκε, ο Πετροδασκαλάκης όμως ήταν άφαντος.

Κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει τη στάση του. Ήταν επιμελής φοιτητής, διεκδικούσε μια υποτροφία στη Γαλλία, δεν είχε δείξει ποτέ βίαιη συμπεριφορά που να τον οδηγήσει σε τέτοια ακραία συμπεριφορά.

Επικηρύχτηκε, αλλά κανείς δεν τον είχε δει. Εκ των υστέρων βρέθηκαν κάποιοι που υποστήριξαν ότι είχε εμμονές ότι οι καθηγητές τον αδικούν και μπαίνουν εμπόδιο στην ακαδημαϊκή του καριέρα.

Οι μήνες πέρασαν μέχρι τις 9 Ιουλίου 1991 ένας βοσκός, ο Γιώργος Τρευλάκης βρίσκει ένα πτώμα απαγχονισμένο σε ένα δέντρο στο εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος στα σύνορα του νομού με το Λασίθι. Ειδοποιεί την αστυνομία και διαπιστώνεται ότι ανήκε στον μακελάρι του Πανεπιστημίου όπως τον έλεγαν πια σε όλο το νησί.

Η μεγάλη έκπληξη όμως ήρθε από τον ιατροδικαστή που υπολόγισε ότι το απονενοημένο διάβημα έγινε λίγα 24ωρα μετά το διπλό φονικό. Το έψαχναν σε όλη την Κρήτη κι όμως δεν είχε εντοπιστεί έστω και νεκρός.

Άλλα γεγονότα τέτοια μέρα

1807: Η Πορτογαλική βασιλική αυλή, κάπου 15.000 μέλη, εγκαταλείπει τη Λισαβόνα για να γλιτώσει από την εισβολή του Μεγάλου Ναπολέοντα και κατευθύνεται στη Βραζιλία.

1940: Στη Ρουμανία η φασιστική Σιδηρά Φρουρά σφάζει πάνω από 60 μέλη της κυβέρνησης του εξόριστου βασιλιά, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην πρωθυπουργού.

1967: Ο Γάλλος πρόεδρος Σαρλ ντε Γκολ προβάλλει βέτο στην πιθανή πρόωρη είσοδο της Βρετανίας στην ΕΟΚ.

1969: Νεαρός Άραβας πετά χειροβομβίδα στα γραφεία της ισραηλινής αεροπορικής εταιρείας ELALστην Αθήνα. Τραυματίζονται περισσότερα από 15 άτομα. Ο μικρός Γιώργος Νάστος θα πεθάνει λίγο μετά.

1970: Ο Πάπας Παύλος ΣΤ’ τραυματίζεται στο στήθος έπειτα από απόπειρα δολοφονίας του στις Φιλιππίνες. Δράστης ένας Βολιβιανός ζωγράφος μεταμφιεσμένος σε ιερέα που είχε στιλέτο.

1978: Ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος του Σαν Φρανσίσκο Νταν Ουάιτ δολοφονεί τον Δήμαρχο Τζορτζ Μάσκον και τον Χάρβεϊ Μιλκ, ο ανοιχτά γκέι Δημοτικός Σύμβουλο.

1989: Αεροπλάνο των αερογραμμών της Κολομβίας συντρίβεται πέντε λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Μπογκοτά. Νεκροί είναι και οι 107 επιβάτες του. Όπως αποδείχτηκε αργότερα ο βαρόνος των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ είχε τοποθετήσει βόμβα γιατί είχε την πληροφορία ότι μέσα σε αυτό θα βρισκόταν ο υποψήφιος πρόεδρος της χώρας Σέζαρ Καβίλια.

1990: Το Συντηρητικό κόμμα επιλέγει τον Τζον Μέιτζορ ως διάδοχο της Μάργκαρετ Θάτσερ στην ηγεσία του κόμματος, αλλά και στην πρωθυπουργία.

2004: Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ επιστρέφει τα λείψανα του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Τα παραδίδει στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

2017: Ο πρίγκιπας Χάρι και η Αμερικανίδα ηθοποιός Μέγκαν Μαρκλ ανακοινώνουν τον αρραβώνα τους.