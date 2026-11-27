Ο Πάμπλο Εσκομπάρ είχε ένα όνειρο. Να κυβερνήσει την Κολομβία. Όχι πως στη διάρκεια της… βασιλείας του δεν είχε λόγο -και μάλιστα καθοριστικό – αλλά ήθελε το κάτι παραπάνω.

Θεωρούσε ότι όπως έγινε βαρόνος της κοκαΐνης θα μπορούσε και ο απόλυτος άρχοντας στη χώρα του. Όμως έκανε δύο σοβαρά λάθη. Στο χώρο που… διέπρεψε μπορούσε να ξεφορτώνεται τους αντιπάλους του με τα όπλα. Αντίθετα οι πολιτικοί προτιμούν να δολοφονούν χαρακτήρες κι όχι τα ίδια τα πρόσωπα. Έτσι στέλνουν μήνυμα και στους επόμενους. Και το βασικόερο προσέφερε στο… πιάτο το λόγο που θα έπρεπε να τον κυνηγήσει και η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Τα ρολόγια στην Κολομβία έδειχναν 7:13 και τα ημερολόγια 27 Νοεμβρίου 1989. Το Boeing 727-2 με 101 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα μόλις είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ελ Ντοράδο της Μπογκοτά με προορισμό το Κάλι. Στα 13.000 πόδια μια έκρηξη το κόβει στα δύο. Σκοτώνονται όλοι επιβάτες του.

Πολλοί… μαγκώθηκαν όταν έμαθαν ότι επρόκειτο να ταξιδέψει ο υποψήφιος πρόεδρος Σέζαρ Καβίρια κι ακόμα περισσότερο όταν ο προκάτοχός του είχε δολοφονηθεί από τους βαρόνους των ναρκωτικών. Ακύρωσε την τελευταία στιγμή.

Η ατζέντα του ήταν Χτυπήστε τους εμπόρους ναρκωτικών για να γίνουμε φυσιολογική χώρα.

Οι έρευνες έδειξαν ότι στην άτρακτο του αεροσκάφους είχαν τοποθετηθεί εκρηκτικά. Έδειξαν, ακόμα, ότι την παραμονή της πτήσης δύο άνθρωποι του Εσκομπάρ, ο Χούλιο Σάντο Ντομίνγκο και ο Αλμπέρτο Πριέτο,είχαν αγοράσει εισιτήριο, είχαν κάρτες επιβίβασης, στις θέσεις 15F και 15E.

O Ντομίνγκο λίγο πριν την απογείωση κατέβηκε από το αεροπλάνο ενώ ο Πριέτο πυροδότησε, εν αγνοία του, τα εκρηκτικά, πατώντας το record του μαγνητοφώνου. Του είχαν αναθέσει να ηχογραφήσει, υποτίθεται, το ζευγάρι που βρισκόταν στη μπροστινή θέση. Ο «Ελβετός», όπως ήταν το παρατσούκλι του αποτελούσε… παράπλευρη απώλεια. Όπως και τρεις ακόμη άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ενώ βρίσκονταν στο έδαφος και τους πλάκωσαν τα συντρίμμια.

Γενικά εκείνη τη μέρα τίποτα δεν πήγε καλά για τον Εσκομπάρ.

Ο Γιεσίντ Γκόμες ήταν από τους πρώτους που έφθασαν στον τόπο της τραγωδίας. Δεν ήταν ένας τυχαίος αστυνομικός. Εκπαίδευε μια ομάδα, την ελίτ του σώματος που θα αντιμετώπιζαν τους εμπόρους ναρκωτικών και τις στρατιές που είχαν. Πριν λίγα χρόνια αφηγήθηκε τι έζησε εκείνη τη μέρα.

Κάναμε εκπαίδευση όταν ακούσαμε την έκρηξη. Αμέσως μπήκαμε σε δύο φορτηγά και φθάσαμε στο σημείο. Πτώματα και αντικείμενα είχαν διασκορπιστεί σε απόσταση τριών, τουλάχιστον, χιλιομέτρων. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση. Μύριζε… θάνατο η περιοχή. Στην αρχή πιστέψαμε ότι η παγίδευση του αεροπλάνου είχε να κάνει με κάποιους Αμερικανούς που ταξίδευαν. Είχα ως απόδειξη ένα βιβλίο με τίτλο, ειρωνεία, Final Flight και σακούλες της Ντίσνεϊλαντ. Ήταν φανερό ότι κάποιοι είχαν έρθει εδώ για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Αργότερα μάθαμε ότι υπήρχαν όντως δύο Αμερικανοί επιβάτες, άσχετοι με την όλη ιστορία.

Η ύπαρξή τους… έκαψε τον Εσκομπάρ. Στις έρευνες μπλέχτηκαν και οι Αμερικανοί, άλλο που δεν ήθελαν. Η νέα κυβέρνηση θα αποφάσιζε εάν εκδίδονταν στις ΗΠΑ οι έμποροι ναρκωτικών. Ο Εσκομπάρ και οι φίλοι του που είχαν εξασφαλίσει ασυλία στη χώρα δεν το ήθελαν. Για αυτούς ήταν κόκκινη γραμμή το θέμα της έκδοσης.

Είχαν ξεκινήσει σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων για να μην περάσει ο νόμος, ενώ με δέλεαρ τα χρήματα είχαν πάρει με το μέρος τους εφημερίδες που έγραφαν καθημερινά ότι: Η Κολομβία γίνεται προτεκτοράτο των ΗΠΑ με τέτοιες συμφωνίες.

Προτιμάμε έναν τάφο στη Κολομβία από μια φυλακή στις ΗΠΑ, έλεγαν οι κομάντος του Εσκομπάρ που σκορπούσαν τον τρόμο με τις επιθέσεις τους σε όλες τις μεγάλες πόλεις.

Ο δικαστής Καρίλιο που έφθασε στον τόπο της τραγωδίας προσπάθησε να διαρρεύσει στους δημοσιογράφους τις υποψίες του για τρομοκρατική επίθεση. Δεν τον πίστεψαν η έκαναν ότι δεν τον πιστεύουν.

Λίγες μέρες αργότερα έφθασε ειδικό κλιμάκιο του FBI, της Dea (Υπηρεσία Ελέγχου Ναρκωτικών) και εμπειρογνώμονες της Μπόινγκ που επιβεβαίωσαν τις υποψίες του.

Το καρτέλ προσπάθησε να συσκοτίσει την υπόθεση. Εμφανίστηκε μια γυναίκα που υποστήριξε ότι ο άνδρας της επέβαινε στο αεροπλάνο, είχε αυτομολήσει από τη συμμορία του Εσκομπάρ κι είχε συνεννοηθεί με την Dea να παραδοθεί και να αποκαλύψει τα όσα ξέρει. Αυτός, υποστήριξε ότι ήταν ο στόχος. Καθώς η αναγνώριση των θυμάτων ήταν δύσκολη η μαρτυρία επιβεβαίωνε, απλά, τους αρχικούς φόβος για τρομοκρατική επίθεση.

Ένας Ισπανός, πρώην μέλος της βασικής οργάνωσης ΕΤΑ αποκάλυψε ότι η βόμβα ήταν αυτοσχέδια. Ήξερε και τον κατασκευαστή της. Ήταν ο Ντάριο Ούζμα ένας τύπος που δεν είχε βγάλει, καν, το Λύκειο, αλλά ήταν εξπέρ στην κατασκευή βομβών. Αυτός ανακάλυψε και τον «Ελβετό» που εν αγνοία του πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Ο Εσκομπάρ του είχε υποσχεθεί ένα εκατομμύριο δολάρια. Τελικά του έδωσε ένα… μηδενικό λιγότερο. Μόνο 100.000! Διαμαρτυρήθηκε κι ένα βράδυ σε ένα μπαρ που σύχναζαν φίλοι του βαρόνου τον γέμισαν σφαίρες, αλλά δεν πέθανε. Καθηλώθηκε όμως σε αναπηρικό καροτσάκι. Πέντε μήνες αργότερα τον επισκέφθηκε ένας φίλος του. Χάρηκε που τον είδε καλά, τον χαιρέτησε, αλλά φεύγοντας δεν έκλεισε την εξώπορτα. Αμέσως μετά μπήκαν οι εκτελεστές που αποτελείωσαν τη δουλειά που είχαν αφήσει… μισή στο μπαρ. Πέθανε πάνω στο αναπηρικό του καροτσάκι…

Από όλη αυτή την ιστορία το μόνο που εισέπραξε ο Εσκομπάρ ήταν ζημιά. Μπήκαν στον χορό οι Αμερικανοί με την τεχνολογία τους, έκαναν δύσκολες τις μετακινήσεις τους, το παρολίγο θύμα ο υποψήφιος πρόεδρος εκλέχτηκε κι η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει. Τώρα το θέμα δεν ήταν να μπει ένα τέλος στους βαρόνους, αλλά να τελειώσει ο Εσκομπάρ. Κι όπως ξέρουμε καλά σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκονται και οι… δελφίνοι. Όταν πέφτει ένας βαρόνος κάποιοι πρέπει να διεκδικήσουν τη βαρονία του ή έστω να την μοιραστούν.

Κινηματογράφος

1920: Στην Νέα Υόρκη έχει πρεμιέρα η ταινία Το σημάδι τουΖορό με τον Ντάγκλας Φέρμπανκς σε σκηνοθεσία του Φρεντ Νίμπλο. Είναι η πρώτη εμφάνιση στον κινηματογράφο κάποιου από τους υπερήρωες της λογοτεχνίας.

2013: Ξεκινά την καριέρα της στις σκοτεινές αίθουσες η ταινία κινουμένων σχεδίων Frozen. Θα πραγματοποιήσει τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών.

Αρχαιολογία

1965: Ασύλητο τάφο της Μυκηναϊκής περιόδου ανακαλύπτει ο Γιάννης Σακελλαράκης στις Αρχάνες Κρήτης.

Εφευρέσεις

1826: Ο Άγγλος χημικός Τζον Γουόκερ ανακαλύπτει τα σπίρτα

Νόμπελ

1895: Ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ θεσπίζει τα ομώνυμα βραβεία μέσω της διαθήκης του. Αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στην ετήσια χρηματοδότηση όσων έχουν προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος στην ανθρωπότητα, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μουσική

1896: Ο Ρίχαρντ Στράους παρουσιάζει στην Φρανκφούρτη το συμφωνικό έργο Τάδε Έφη Ζαρατούστρα εμπνευσμένο από το ομώνυμο φιλοσοφικό μυθιστόρημα του Φρειδερίκου Νίτσε.

Διάφορα

1938: Στην κομητεία του Μπέργκεν στο Νιού Τζέρσεϊ συλλαμβάνεται ο 23χρονις Φρανκ Σινάτρα με την κατηγορία της αποπλάνησης. Στη συνέχεια η κατηγορία αποσύρθηκε έγινε μοιχεία και κατέληξε σε συμβιβαμό.

Αθλητισμός

1966: Σκοτώνονται δύο φίλαθλοι του Παναθηναϊκού σε τροχαίο, στην πρώτη εκδρομή της “Θύρας 13” έξω από τα Τέμπη όταν το πούλμαν που τους μεταφέρει στη Βέροια για αγώνα του πρωταθλήματος με την τοπική ομάδα. Στους επιβαίνοντες είναι και ο εφοπλιστής Γιάννης Λάτσης, με τον 13χρονο γιο του Σπύρο, που θα βοηθήσει οικονομικά τις οικογένειες των θυμάτων

1999: Στην κατηγορία των 94 κιλών ο Κάχι Καχιασβίλι κερδίζει 3 χρυσά μετάλλια (στο αρασέ με 188 κιλά κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ, στο ζετέ με 225 κιλά και στο σύνολο με 412.5 κιλά) και ο Λεωνίδας Κόκκας κατακτά το αργυρό στο αρασέ με 185 κιλά και το χάλκινο στο σύνολο με 402.5 κιλά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών που διεξάγεται στο ΣΕΦ.