Την έντονη ενόχλησή της για την ιστορία της μικρής γοργόνας, της αγαπημένης Άριελ της Disney, εξέφρασε η Μαίρη Συνατσάκη μέσα από ένα βίντεο στα social media, με αφορμή ένα παιδικό βιβλίο της κόρης της, Ολίβιας.

Η παρουσιάστρια διαφώνησε με το μήνυμα που μεταφέρει το συγκεκριμένο παραμύθι στα μικρά κορίτσια, καθώς η ηρωίδα εμφανίζεται διατεθειμένη να θυσιάσει ακόμη και τη φωνή της για χάρη του έρωτα. Μάλιστα, η ίδια δεν περιορίστηκε στο να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της, αλλά προχώρησε στην αλλαγή των στίχων του βιβλίου, χρησιμοποιώντας χαρτοταινία για να καλύψει το επίμαχο σημείο. «Ψήνεστε να τσακωθούμε εδώ κάτω στα σχόλια για την Άριελ τη μικρή γοργόνα; Η Ολίβια επέλεξε σήμερα να πάρει αυτό το βιβλίο μαζί της στο σχολείο», ανέφερε αρχικά η Μαίρη Συνατσάκη. «Όταν διαβάζω εγώ αυτό το βιβλίο που είναι για διάφορες πριγκίπισσες και λένε δυο λογάκια για την καθεμία, κάνω μερικές μετατροπές στα λογάκια. Γιατί αλλάζεις τα λογάκια του παραμυθιού; Γιατί εκνευρίζομαι», εξήγησε στη συνέχεια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mary Synatsaki (@mairiboo)

Αντί, λοιπόν, η μικρή γοργόνα να παρουσιάζεται ως μια πριγκίπισσα που απαρνείται τα πάντα προκειμένου να κερδίσει την αγάπη του Έρικ, η Μαίρη Συνατσάκη επέλεξε να αναδείξει τη δύναμη της ηρωίδας, γράφοντας: «Έσωσα τον πρίγκιπα γιατί είμαι δυνατή». Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως δεν υποτιμά τη σημασία του έρωτα, ωστόσο διαφωνεί με την αντίληψη ότι μια γυναίκα πρέπει να θυσιάζει την προσωπικότητα και την ίδια της τη φύση για να αγαπηθεί. «Δεν αντέχω να μεγαλώνουμε πια μικρά κορίτσια με τη σκέψη ότι το μεγαλύτερο έπαθλο της ζωής τους είναι κάποια στιγμή ένας πρίγκιπας. Ότι όλα θα τα παραδώσεις, τη φύση σου, την ουρά σου, τη μιλιά σου ίσα για να σε αγαπήσει αυτός ο πρίγκιπας», κατέληξε η Μαίρη Συνατσάκη.