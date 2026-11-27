Τον έρωτά τους χωρίς να κρύβονται πλέον από τα φώτα της δημοσιότητας απολαμβάνουν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, οι οποίοι μοιράζονται όλο και συχνότερα στιγμιότυπα από την κοινή τους καθημερινότητα.

Ο επιχειρηματίας θέλησε να καλημερίσει τους διαδικτυακούς του φίλους με μια άκρως τρυφερή φωτογραφία από το κρεβάτι του, έχοντας στην αγκαλιά του την αγαπημένη του. Στο στιγμιότυπο, η δημοφιλής τραγουδίστρια ακουμπά τρυφερά στο πρόσωπο του συντρόφου της, με εκείνον να χαμογελά στον φωτογραφικό φακό. «Καλημέρα, καλημέρα», έγραψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με πέντε κόκκινες καρδιές. Το ζευγάρι μετρά περίπου ενάμιση χρόνο κοινής πορείας, με το ειδύλλιό του να φέρεται να ξεκίνησε τον Μάιο του 2025. Αν και αρχικά οι δυο τους κρατούσαν χαμηλούς τόνους, σταδιακά άρχισαν να μοιράζονται δημόσια στιγμές του έρωτά τους.

Τον Μάρτιο του 2026, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δημοσίευσε την πρώτη κοινή τους φωτογραφία στην οποία αντάλλασσαν ένα φιλί, ενώ ακολούθησαν ρομαντικές αποδράσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων και στην Ταϊλάνδη. Μάλιστα, τον περασμένο Ιούνιο, το ζευγάρι έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του, με τη Ρία Ελληνίδου να μετακομίζει στο σπίτι του συντρόφου της. Έκτοτε, οι δύο τους απολαμβάνουν τη συγκατοίκηση, με τις τρυφερές αναρτήσεις να δίνουν μικρές γεύσεις από την κοινή τους ζωή.