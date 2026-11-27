Στο πένθος βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός κόσμος με την είδηση του θανάτου του Δημήτρη Καλλιβωκά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, έπειτα από τη σοβαρή περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του.

Ο αγαπημένος ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, στο σπίτι του, έχοντας κοντά του τα αγαπημένα του πρόσωπα. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, έπειτα από απόφαση της οικογένειάς του, η οποία θέλησε να σεβαστεί την επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος πριν από το ατύχημά του. Όπως είχε γνωστοποιήσει στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο θεράπων ιατρός του, πνευμονολόγος-εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης, η κατάσταση της υγείας του ηθοποιού δεν είχε παρουσιάσει νευρολογική βελτίωση.

Η περιπέτεια της υγείας του είχε ξεκινήσει έπειτα από πτώση μέσα στο σπίτι του, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Ο ηθοποιός χρειάστηκε να διασωληνωθεί, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βουγιουκλάκειου και υποβλήθηκε σε τραχειοστομία. Με τον θάνατό του κλείνει ακόμη ένα κεφάλαιο στην ιστορία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, με τον Δημήτρη Καλλιβωκά να αφήνει πίσω του μια σημαντική καλλιτεχνική παρακαταθήκη και ερμηνείες που αγαπήθηκαν από γενιές θεατών.