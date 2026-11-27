Είχε την ευγένεια ενός άλλου κόσμου, την κομψότητα μιας άλλης εποχής και εκείνη την ιδιαίτερη γοητεία που δεν χρειαζόταν υπερβολές για να γίνει αντιληπτή. Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, ένας από τους χαρακτηριστικούς ηθοποιούς της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή.

Στη μεγάλη οθόνη ήταν συχνά ο γοητευτικός άνδρας που έχανε τη γυναίκα από τον πρωταγωνιστή, ο επίδοξος γαμπρός, ο ευγενής κύριος ή ο άτυχος ερωτευμένος. Στην πραγματική του ζωή, όμως, υπήρξε ένας άνθρωπος που διεκδίκησε την ελευθερία του και ακολούθησε τις επιθυμίες του, ακόμη κι όταν αυτές συγκρούονταν με τις προσδοκίες της οικογένειάς του.

Τα παιδικά χρόνια και οι κρυφές σπουδές υποκριτικής

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου του 1930 στην Αθήνα και μεγάλωσε σε μια αστική οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν γιατρός και η μητέρα του κόρη καθηγητή.

Από μικρό παιδί έδειξε την αγάπη του για τις τέχνες, οργανώνοντας αυτοσχέδιες παραστάσεις Καραγκιόζη και συμμετέχοντας σε θεατρικά δρώμενα των προσκόπων. Ο πατέρας του, ωστόσο, δεν έβλεπε με καλό μάτι την προοπτική να γίνει ηθοποιός. Έτσι, ο νεαρός Δημήτρης γράφτηκε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, καθώς διέθετε ταλέντο και στη ζωγραφική. Η αγάπη του για την υποκριτική, όμως, αποδείχθηκε ισχυρότερη. Χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς του, έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή Κουνελάκη, όπου μάλιστα κατάφερε να εισαχθεί πρώτος, εξασφαλίζοντας δωρεάν φοίτηση. Τελικά, η οικογένειά του αποδέχθηκε την επιλογή του και εκείνος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών το 1954, έχοντας μεταξύ των δασκάλων του τον Δημήτρη Ροντήρη, τον Αιμίλιο Βεάκη και τον Γιάννη Σιδέρη.

Από το Ηρώδειο στη μεγάλη οθόνη

Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε σχεδόν αμέσως μετά την αποφοίτησή του. Προσλήφθηκε στο Εθνικό Θέατρο και έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Ηρώδειο, συμμετέχοντας στον Χορό της «Ορέστειας» του Αισχύλου.

Ακολούθησαν σημαντικές θεατρικές παραγωγές, ανάμεσά τους ο «Φάουστ» του Γκαίτε και ο «Βασιλιάς Ληρ» του Σαίξπηρ. Το 1957 αποφάσισε να αποχωρήσει από το Εθνικό Θέατρο και να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο ελεύθερο θέατρο. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε περισσότερα από 90 θεατρικά έργα, υπηρετώντας με την ίδια αφοσίωση την κωμωδία και το δράμα, ενώ δραστηριοποιήθηκε και στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Ο γόης του ελληνικού κινηματογράφου και οι αξέχαστοι ρόλοι

Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε το 1958 στην ταινία «Μακρυά από τον κόσμο» του Ορέστη Λάσκου, ενώ την ίδια χρονιά εμφανίστηκε και στον «Μιμίκο και τη Μαίρη».

Η συνεργασία του με τη Finos Film ξεκίνησε το 1963 με την ταινία «Μερικοί το προτιμούν κρύο» και έμελλε να συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο αγαπημένες παραγωγές του ελληνικού σινεμά.

Μεταξύ των ταινιών στις οποίες συμμετείχε ήταν οι:

«Μια τρελλή τρελλή οικογένεια» (1965)

«Η γυνή να φοβήται τον άνδρα» (1965)

«Τζένη Τζένη» (1966)

«Ο ξυπόλυτος πρίγκηψ» (1966)

«Ο γόης» (1969)

«Η Παριζιάνα» (1969)

«Μια τρελλή τρελλή σαραντάρα» (1970)

«Μια Ελληνίδα στο χαρέμι» (1971)

Συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής, όπως η Τζένη Καρέζη, ο Αλέκος Αλεξανδράκης και ο Ανδρέας Μπάρκουλης. Ποιος μπορεί, άλλωστε, να ξεχάσει τον Ιάσονα Παγκιναρόπουλο στην ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα» και την ιστορική ατάκα του: «Τι είναι ο άνθρωπος! Τι είναι ο άνθρωπος! Ένα τίποτα είναι ο άνθρωπος…». Ο ίδιος, πάντως, θεωρούσε κορυφαία κινηματογραφική ερμηνεία του εκείνη στην ταινία «Όταν ξυπνά το παρελθόν», του 1962.

Η άγνωστη πλευρά του γόη και ο γάμος στα 72 του

Μπορεί στις περισσότερες κινηματογραφικές του εμφανίσεις να έχανε την καρδιά της πρωταγωνίστριας, στην πραγματική του ζωή, όμως, τα πράγματα ήταν αρκετά διαφορετικά.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε μιλήσει με αφοπλιστική ειλικρίνεια για την ερωτική του ζωή, τις περιπέτειες της νεότητάς του, αλλά και την αντίθεσή του στον θεσμό του γάμου. Η γυναίκα που κατάφερε να αλλάξει τις πεποιθήσεις του ήταν η Ιωάννα, με την οποία μοιράστηκε τη ζωή του για περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Οι δυο τους ήταν μαζί από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, ωστόσο ο ηθοποιός αποφάσισε να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στα 72 του χρόνια. Αφορμή στάθηκε μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο. Ο ίδιος θέλησε τότε να εξασφαλίσει τη σύντροφό του σε περίπτωση που του συνέβαινε κάτι.

Η Ιωάννα, η γυναίκα της ζωής του

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα δύσκολη οικογενειακή πραγματικότητα, καθώς η πολυαγαπημένη του σύζυγος έχασε την όρασή της.

Έπειτα από κοινή τους απόφαση, η Ιωάννα μεταφέρθηκε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς η καθημερινότητά τους είχε γίνει ιδιαίτερα απαιτητική. Όπως είχε αποκαλύψει ο Νίκος Νικόλιζας μέσα από το ρεπορτάζ της «Espresso», ο ηθοποιός βίωνε δύσκολα τον αποχωρισμό από τη γυναίκα με την οποία είχε μοιραστεί σχεδόν ολόκληρη την ενήλικη ζωή του. Το καλοκαίρι του 2025 αποφάσισε να τη μεταφέρει σε μονάδα φροντίδας στην Τήνο, το νησί όπου περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του, προκειμένου να βρίσκεται κοντά της. «Νομίζω, είναι θέλημα Θεού να είμαστε μέχρι την τελευταία στιγμή μαζί», είχε δηλώσει συγκινημένος.

Η τηλεόραση και η παρακαταθήκη του

Η καλλιτεχνική του πορεία δεν περιορίστηκε στον κινηματογράφο και το θέατρο. Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς άφησε το αποτύπωμά του και στη μικρή οθόνη, συμμετέχοντας σε ιστορικές τηλεοπτικές παραγωγές, όπως οι «Πανθέοι», η «Μαντάμ Σουσού», ο «Γιούγκερμαν» και το «Ρετιρέ».

Στα μεταγενέστερα χρόνια της καριέρας του συνέχισε να εμφανίζεται στον κινηματογράφο, με συμμετοχές σε ταινίες όπως οι «Βίος και Πολιτεία», «Στάκαμαν» και «El Greco». Παράλληλα, μετέδωσε τις γνώσεις και την εμπειρία του στις νεότερες γενιές ηθοποιών, διδάσκοντας σε δραματικές σχολές.

Η τελευταία περιπέτεια της υγείας του

Τον Νοέμβριο του 2026, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς υπέστη πτώση στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι και να χρειαστεί νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του δεν παρουσίασε νευρολογική βελτίωση. Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου επέστρεψε στο σπίτι του, με την οικογένειά του να σέβεται την επιθυμία που είχε εκφράσει πριν από το ατύχημά του. Το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου άφησε την τελευταία του πνοή, έχοντας κοντά του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Το τελευταίο αντίο σε έναν τζέντλεμαν άλλης εποχής

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς δεν ήταν απλώς ένας ακόμη ηθοποιός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν μια αναγνωρίσιμη φυσιογνωμία μιας εποχής που διαμόρφωσε την ελληνική ψυχαγωγία και χάρισε στο κοινό ταινίες που εξακολουθούν να συγκινούν και να ψυχαγωγούν ακόμη και σήμερα. «Το παρελθόν δεν πρέπει να το νοσταλγείς, γιατί σε φέρνει πίσω. Το μέλλον είναι η ζωή σου», είχε πει κάποτε.

Κι όμως, σήμερα, το παρελθόν είναι εκείνο στο οποίο θα επιστρέψουν όσοι τον αγάπησαν. Στις ασπρόμαυρες ταινίες, στις αξέχαστες κωμωδίες, στις ατάκες που μεγάλωσαν γενιές και σε εκείνο το χαρακτηριστικό χαμόγελο ενός ανθρώπου που υπηρέτησε την τέχνη με αξιοπρέπεια.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς έφυγε. Στη μεγάλη οθόνη, όμως, θα παραμένει για πάντα νέος.