Τον έρωτα στο πλευρό του Πασχάλη Τσαρούχα απολαμβάνει η Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία, παρά το γεγονός ότι διαχρονικά κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αυτή τη φορά έκανε μια σπάνια ερωτική εξομολόγηση.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Δήμο Βερύκιο και στο podcast RAW, η πολιτικός μίλησε για τα συναισθήματά της για τον γνωστό ηθοποιό, ενώ δεν απέφυγε να απαντήσει και στην ερώτηση για το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί. «Νιώθω ευτυχισμένη αυτή την περίοδο της ζωής μου. Όταν είμαστε με έναν άνθρωπο που αγαπάμε και μας αγαπάει, όταν έχουμε ψυχική ισορροπία… δεν υπάρχουν επιλογές χωρίς κόστος. Δεν είχα πρόθεση να μιλήσω για αυτό. Με κάνει να νιώθω καλά με τον εαυτό μου… Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ερώτηση (αν θα ήθελα παιδί). Νομίζω είναι ό,τι φέρει η ζωή, ό,τι φέρει η σχέση. Ο Πασχάλης είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος. Τον αγαπάω, τον θαυμάζω, τον καμαρώνω. Η ζωή μαζί του είναι γιορτή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια παραδέχτηκε πως αισθάνεται αμήχανα όταν καλείται να μιλήσει δημόσια για την προσωπική της ζωή, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, το βάθος των συναισθημάτων που τη συνδέουν με τον σύντροφό της. «Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είμαι καθόλου εξοικειωμένη με αυτό και νιώθω και άβολα και αμήχανα. Τολμώ να πω ότι δεν μου είναι και ευχάριστο να συζητάω δημόσια γι’ αυτό. Από την άλλη μεριά… Όλα είναι βαθιά σε αυτή τη σχέση. Τα νοήματα και τα συναισθήματα», πρόσθεσε.

Ο έρωτας και η συγκατοίκηση

Η σχέση του ζευγαριού έγινε γνωστή τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ο Πασχάλης Τσαρούχας δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στα social media, συνοδεύοντάς τη με μια τρυφερή αφιέρωση. «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου», είχε γράψει ο ηθοποιός, με την αγαπημένη του να απαντά «Όλα μαζί…». Οι δυο τους έχουν ήδη κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους, καθώς συγκατοικούν και περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στη Θεσσαλονίκη, όπου ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Ζορμπάς». Παρά τις αυξημένες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και τις μετακινήσεις τους μεταξύ Θεσσαλονίκης, Αθήνας και Κύπρου, το ζευγάρι έχει βρει τους δικούς του ρυθμούς στην κοινή του καθημερινότητα.