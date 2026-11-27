Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Αντώνη Πανούτσου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από πολύμηνη μάχη για την υγεία του.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και αθλητικογράφος νοσηλευόταν από τις 19 Ιουλίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», έχοντας προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αρχικά είχε μεταβεί στα Επείγοντα του νοσοκομείου με υψηλό πυρετό, με την κλινική του εικόνα να δημιουργεί στους γιατρούς υποψίες για εγκεφαλίτιδα. Οι εργαστηριακές εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν ότι είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έκτοτε, η κατάσταση της υγείας του παρέμενε ιδιαίτερα σοβαρή.

Η μακρά πορεία του στη δημοσιογραφία

Ο Αντώνης Πανούτσος γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά, με καταγωγή από την Ύδρα. Με το ιδιαίτερο χιούμορ, την αιχμηρή πένα και τον ξεχωριστό τρόπο σχολιασμού του, κατάφερε να αποκτήσει τη δική του θέση στην ελληνική αθλητική δημοσιογραφία. Στη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικές εφημερίδες, μεταξύ των οποίων το «Φως των Σπορ», ο «Φίλαθλος», «Το Βήμα» και η «SportDay», ενώ ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η παρουσία του στο ραδιόφωνο του ΣΠΟΡ FM.

Το αξέχαστο δίδυμο με τον Αντώνη Καρπετόπουλο

Ιδιαίτερη θέση στην επαγγελματική του διαδρομή κατείχε η μακροχρόνια συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Οι δυο τους αποτέλεσαν ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα δημοσιογραφικά δίδυμα του αθλητικού ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, συνδυάζοντας τον ποδοσφαιρικό σχολιασμό με το χιούμορ, την επικαιρότητα και τις αναφορές σε θέματα πέρα από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Η δραστηριότητά του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στον αθλητισμό, καθώς ασχολήθηκε και με την πολιτική και κοινωνική αρθρογραφία. Το 2019 υπήρξε υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών, ενώ τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς ανέλαβε καθήκοντα ειδικού συμβούλου στην ΕΡΤ, με αντικείμενο τον σχεδιασμό προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης.

Με παρουσία δεκαετιών στον έντυπο Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, ο Αντώνης Πανούτσος αφήνει πίσω του μια σημαντική δημοσιογραφική παρακαταθήκη, έχοντας συνδέσει το όνομά του με έναν ιδιαίτερο τρόπο αθλητικού σχολιασμού, στον οποίο πρωταγωνιστούσαν το χιούμορ, η ατάκα και η ευρύτητα των γνώσεών του.