Διπλό πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς μετά την είδηση του θανάτου του Δημήτρη Καλλιβωκά, έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή και η Μάγδα Τσαγγάνη, σε ηλικία 75 ετών.

Η αγαπημένη ηθοποιός, που είχε χαρίσει άφθονο γέλιο στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον χαρακτηριστικό ρόλο της κυρίας Λαζάρου στις «Σαββατογεννημένες», έδωσε επί μήνες μια δύσκολη μάχη για τη ζωή της. Τη δυσάρεστη είδηση μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η περιπέτεια της υγείας της ηθοποιού ξεκίνησε την περασμένη άνοιξη, όταν έπειτα από πτώση στην Αίγινα υπέστη κάταγμα στο ισχίο. Η Μάγδα Τσαγγάνη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, ωστόσο οι επιπλοκές που παρουσιάστηκαν οδήγησαν στη νοσηλεία της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΝΙΜΤΣ, όπου παρέμεινε για πέντε μήνες σε κώμα. Στα τέλη Οκτωβρίου είχαν αναπτερωθεί οι ελπίδες των αγαπημένων της προσώπων, καθώς, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει η φίλη και συνάδελφός της Έφη Θεοχάρη, η ηθοποιός είχε αρχίσει να μιλά και να επικοινωνεί ξανά με το περιβάλλον της. Στις 11 Νοεμβρίου είχε γίνει γνωστό πως μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στο Κορωπί.

Η συγκινητική κίνηση του Γιώργου Καπουτζίδη

Στο πλευρό της κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής περιόδου στάθηκε και ο Γιώργος Καπουτζίδης, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στην επιτυχημένη σειρά του MEGA «Σαββατογεννημένες». Σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει στενός φίλος της ηθοποιού, ο σεναριογράφος και ηθοποιός είχε προσφερθεί να αναλάβει τα έξοδα της παραμονής της στο κέντρο αποκατάστασης.

Η καταστροφή του σπιτιού της και ο πολυετής δικαστικός αγώνας

Η ζωή της Μάγδας Τσαγγάνη δεν ήταν απαλλαγμένη από δυσκολίες. Μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες που είχε αντιμετωπίσει ήταν η καταστροφή του σπιτιού της στην οδό Αχαρνών, όταν ξέσπασε πυρκαγιά έπειτα από έκρηξη φιαλών υγραερίου σε ισόγειο κατάστημα. Η ηθοποιός είχε μιλήσει δημόσια για την απώλεια της περιουσίας της και τον πολυετή δικαστικό αγώνα που έδινε για να αποζημιωθεί, με τις αλλεπάλληλες αναβολές να παρατείνουν την ταλαιπωρία της.

Σήμερα, η Μάγδα Τσαγγάνη αφήνει πίσω της μια σημαντική καλλιτεχνική διαδρομή και αγαπημένους τηλεοπτικούς χαρακτήρες που θα συνεχίσουν να χαρίζουν χαμόγελα στο κοινό.