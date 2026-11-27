Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση δολοφονίας του 24χρονου Βούλγαρου στη Δράμα, η εξαφάνιση του οποίου είχε κινητοποιήσει τις Αρχές και είχε βυθίσει στην αγωνία την οικογένειά του. Το θρίλερ, που ξεκίνησε στις 21 Νοεμβρίου, έμελλε να έχει τραγική κατάληξη, καθώς ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός, θαμμένος σε αγροτική περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου, έπειτα από την ομολογία του 50χρονου κτηνοτρόφου που φέρεται ότι τον σκότωσε.

Του Στέργιου Σαμαρτζή

Πρόκειται για μια υπόθεση με σκοτεινές πτυχές, αντιφάσεις, οικονομικές εκκρεμότητες και μια… ιδιαίτερη προσωπική σχέση που, σύμφωνα με όσα φέρεται ότι ισχυρίστηκε ο καθ’ ομολογίαν δράστης, είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στους δύο άνδρες. Ο 50χρονος συνδεόταν με τον 24χρονο με διπλούς δεσμούς, καθώς ήταν τόσο εργοδότης του όσο και κουμπάρος του, έχοντας μάλιστα βαφτίσει τα δύο παιδιά του νεαρού.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε όταν οι συγγενείς του νεαρού, ο οποίος ζούσε μόνιμα στη Βουλγαρία και ήταν πατέρας δύο παιδιών, έχασαν κάθε επικοινωνία μαζί του. Η οικογένειά του, βλέποντας ότι το τηλέφωνό του παρέμενε απενεργοποιημένο και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του, απευθύνθηκε στις ελληνικές Αρχές. Συγγενείς του ταξίδεψαν από τη Βουλγαρία, ελπίζοντας ότι ο 24χρονος θα εντοπιζόταν σώος.

Στις έρευνες συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας, που «χτένισαν» την ευρύτερη περιοχή. Την ίδια ώρα, έντονο προβληματισμό προκαλούσε το γεγονός ότι το φορτηγάκι του 24χρονου είχε βρεθεί εγκαταλειμμένο, χωρίς τα προσωπικά του έγγραφα και το κινητό του τηλέφωνο.

Από νωρίς, το ενδιαφέρον των αστυνομικών στράφηκε στον 50χρονο κτηνοτρόφο. Ηταν ο τελευταίος άνθρωπος που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε δει ζωντανό τον 24χρονο. Οι οικονομικές συναλλαγές τους, αλλά και οι εκκρεμότητες που φέρεται ότι υπήρχαν ανάμεσά τους αποτέλεσαν βασικό αντικείμενο διερεύνησης.

Αρχικά, ο κτηνοτρόφος κλήθηκε να καταθέσει και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, δεν σταμάτησαν να εξετάζουν τις μαρτυρίες και τα στοιχεία που συγκέντρωναν. Καθοριστικής σημασίας φέρεται ότι ήταν οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε ο 50χρονος σχετικά με την καραμπίνα του, η οποία είχε εξαφανιστεί κάτω από περίεργες συνθήκες.

Οταν βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με τις Αρχές, ο 50χρονος φέρεται ότι «λύγισε» και ομολόγησε πως σκότωσε τον νεαρό μέσα στο μαντρί του, πυροβολώντας τον με κυνηγετικό όπλο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα περιέγραψε στους αστυνομικούς, χρησιμοποίησε το φορτηγάκι του θύματος για να μεταφέρει το άψυχο σώμα του και να το απομακρύνει από το σημείο του εγκλήματος.

Το μακάβριο σχέδιο συνεχίστηκε στην περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου, όπου φέρεται ότι έθαψε το άψυχο κορμί σε αγροτική έκταση, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του. Στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, πέταξε την καραμπίνα σε ποτάμι, θέλοντας να απαλλαγεί από το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία. Μάλιστα, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τον 24χρονο.

Ετσι, το βράδυ της Τετάρτης γράφτηκε ο τραγικός επίλογος στην υπόθεση εξαφάνισης, καθώς οι Αρχές εντόπισαν τον δολοφονημένο Βούλγαρο, βάζοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς του με τον πιο οδυνηρό τρόπο.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο 23χρονος ανιψιός του κτηνοτρόφου, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της συνέργειας, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται ότι μετέφερε τον θείο του από το Κάτω Νευροκόπι προς το Περιθώρι, αφού εκείνος είχε αφήσει το όχημα του θύματος.

Ωστόσο, παραμένει αναπάντητο το κρίσιμο ερώτημα εάν γνώριζε τι είχε προηγηθεί ή εάν η μεταφορά του θείου του έγινε χωρίς να γνωρίζει όσα προηγήθηκαν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα φέρεται ότι υποστήριξε ο 50χρονος για τη σχέση του με τον 24χρονο. Κατά την κατάθεσή του φέρεται ότι ισχυρίστηκε πως οι δύο άνδρες διατηρούσαν ερωτική σχέση και ότι το θύμα τού ζητούσε συνεχώς χρήματα. Παράλληλα, οι οικονομικές διαφορές και τα δεδουλευμένα που φέρεται ότι διεκδικούσε ο νεαρός παραμένουν στο επίκεντρο της έρευνας.