Δεν έχουν τέλος οι παρασκηνιακές εξελίξεις στο OPEN μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο που κατέγραψε την ένταση μεταξύ του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος της εκπομπής «10 Παντού».

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η αποχώρηση της μέχρι πρότινος αρχισυντάκτριας της εκπομπής, Βάσως Μητρομάρα, με το ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου στο «Happy Day» να δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση. Υπενθυμίζεται πως το πρωί της Πέμπτης η Τίνα Μεσσαροπούλου είχε μεταφέρει την πληροφορία ότι η αρχισυντάκτρια είχε υποβάλει την παραίτησή της, με την ίδια να σπεύδει τότε να διαψεύσει την είδηση. Λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο, η Βάσω Μητρομάρα ανακοίνωσε μέσω Instagram την αποχώρησή της από τον τηλεοπτικό σταθμό, επικαλούμενη λόγους ευθιξίας και αρνούμενη κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή της στην καταγραφή ή τη διαρροή του επίμαχου βίντεο. «Μου έστειλε μήνυμα η Βάσω Μητρομάρα ότι δεν ισχύει και το διέψευσα, κρατώντας αποστάσεις, και τελικά στο πέρας της ημέρας επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ της Τίνας», ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή. «Αυτά που αρνιόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επιβεβαιώθηκαν. Κάποιοι χαρακτήρισαν και το ρεπορτάζ ότι είναι αποκυήματα της φαντασίας», ειπώθηκε στη συνέχεια.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου, μάλιστα, υποστήριξε πως η αποχώρηση της δημοσιογράφου δεν έγινε τελικά μέσω παραίτησης, αλλά μέσω καταγγελίας της σύμβασής της. «Απ’ ό,τι φαίνεται, δεν μιλάμε για μια παραίτηση. Δεν έγινε αποδεκτή αρχικά, στη συνέχεια υπήρχε μια κοινή συμφωνία ότι θα γίνει αποδεκτή», ανέφερε. «Τι της χρεώνουν τελικά;», αναρωτήθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, με τη συνεργάτιδά της να απαντά: «Ήξερε ότι θα γίνει αποδεκτή η παραίτηση, αλλά δεν μιλάμε για παραίτηση, αλλά για καταγγελία σύμβασης». «Άρα της χρεώνουν το συμβάν;», επέμεινε η παρουσιάστρια του «Happy Day».

Τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες αποχώρησης της Βάσως Μητρομάρα παραμένουν αναπάντητα, με την ίδια, πάντως, να έχει αρνηθεί δημόσια οποιαδήποτε ανάμειξή της στη διαρροή που προκάλεσε αναστάτωση στο κανάλι της Παιανίας.