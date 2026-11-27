Κάποια τραγούδια γράφονται για να υμνήσουν έρωτες κι άλλα για να κλείσουν λογαριασμούς. Στη δεύτερη κατηγορία φαίνεται να ανήκει το νέο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα, με τίτλο «Φίδι», από το άλμπουμ «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», που κυκλοφόρησε χθες από την NK Music, μέλος της Panik Entertainment Group. Ενα κομμάτι που -χωρίς να κατονομάζει κανέναν- μοιάζει να «καρφώνει» την Αννα Βίσση, πρώην σύζυγο, μούσα και επί δεκαετίες καλλιτεχνική συνοδοιπόρο του.

«Γλώσσα μου διχαλωτή, ήσουν ευάλωτη στα σαλόνια, στα λεφτά, στα λούσα» τραγουδά ο Καρβέλας, για να συνεχίσει με την υπενθύμιση ότι εκείνος ήταν που κουβαλούσε στις πλάτες του την ηρωίδα της ιστορίας του, όταν έπεφτε. Οι αιχμές είναι φανερές, οι χαρακτηρισμοί σκληροί και η πικρία κάθε άλλο παρά συγκαλυμμένη. Μάλιστα, η αναφορά στην αχαριστία, στην αλαζονεία και την πτώση από την κορυφή δημιουργεί μια αφήγηση που δύσκολα δεν συνδέεται με τη γνωστή ιστορία των δύο καλλιτεχνών.

Βεβαίως, ο δημιουργός δεν έχει επιβεβαιώσει ότι το τραγούδι αφορά την Αννα Βίσση. Ωστόσο, οι συνειρμοί είναι αναπόφευκτοι. Αλλωστε, ποιος άλλος θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από μια τέτοια μουσική εξομολόγηση, όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο που υπέγραψε ένα τεράστιο μέρος των επιτυχιών της τραγουδίστριας και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής της ταυτότητας; Η κοινή τους πορεία υπήρξε μια από τις πιο επιτυχημένες και αναγνωρίσιμες συνεργασίες στην ελληνική μουσική. Ο Καρβέλας έδινε τις μελωδίες και τα τραγούδια, η Βίσση τα ερμήνευε και τα μετέτρεπε σε μεγάλες επιτυχίες. Μια σχέση δημιουργική, προσωπική και επαγγελματική, που για χρόνια έμοιαζε αδιάσπαστη. Κι όμως, εκείνος που κάποτε έγραφε τα τραγούδια της, τώρα μοιάζει να γράφει για εκείνη – και, μάλιστα, όχι τόσο κολακευτικά λόγια.

Το επαγγελματικό διαζύγιό τους πήρε δημόσιες διαστάσεις με αφορμή τη συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ, στις 26 Σεπτεμβρίου 2026. Η απουσία του Καρβέλα και η δυσαρέσκειά του για τη μεταχείριση που επιφυλάχθηκε στον ίδιο και στους δικούς του ανθρώπους πυροδότησαν δημόσιες ανακοινώσεις και εκατέρωθεν τοποθετήσεις. Ο συνθέτης εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη στάση της πρώην συντρόφου του, ενώ η πλευρά της διοργάνωσης προχώρησε στις δικές της διευκρινίσεις.

Η υπόθεση δεν έμεινε εκεί: Στις 30 Σεπτεμβρίου ο Καρβέλας προχώρησε στην ανάκληση της ανάθεσης διαχείρισης των δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης των έργων του από την Αυτοδιαχείριση, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να χρειάζεται πλέον να απευθύνονται στον ίδιο για τις σχετικές άδειες. Ετσι, το διαζύγιο πήρε μοιραία και νομικές προεκτάσεις.

Μέσα σε αυτό το κλίμα κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», με δεκατέσσερα τραγούδια και ρεμπέτικη ψυχή. Ο Καρβέλας αποκαλύπτει ότι η ανακάλυψη ενός μπουζουκιού που του χάρισε ο Βαγγέλης Κορακάκης τού θύμισε τα ακούσματα των παιδικών του χρόνων στον Πειραιά και στα Ταμπούρια.

Κάπως έτσι, ενώ η Βίσση συνεχίζει τη δική της αυτόνομη διαδρομή, ο Καρβέλας επιστρέφει στις μουσικές του ρίζες, χωρίς να φαίνεται διατεθειμένος να… χαϊδέψει αυτιά. Το «Φίδι» μπορεί να μην κατονομάζει την αποδέκτριά του, αλλά το μήνυμα είναι ευδιάκριτο. Και αν πράγματι πρόκειται για μια προσωπική αφιέρωση, τότε ο συνθέτης επέλεξε να την κάνει με τον δικό του τρόπο: όχι με μια ακόμα ανακοίνωση, αλλά με ένα τραγούδι που δύσκολα δεν θα γίνει σουξέ.

Νίκος Καρβέλας – «Φίδι»

Από το άλμπουμ «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια»

Στίχοι

Ημουνα στους χειμώνες σου πάντα το καλοκαίρι

με τα φτερά που σου ’δωσα

σ’ όλης της Γης ταξίδεψες τα μέρη.

Μες στην καρδιά μου σε έμπασα,

σου ’δωσα αντικλείδι,

πού να ’ξερα πως έκρυβα ο δυστυχής στον κόρφο μου ένα φίδι.

Γλώσσα μου διχαλωτή ήσουν ευάλωτη στα σαλόνια, στα λεφτά, στα λούσα,

ξέχασες πως όταν έπεφτες στις πλάτες μου, εγώ πάντα σε κουβαλούσα.

Γλώσσα μου διχαλωτή, για πες μου άλλο τι

θα ’θελες για σένανε να κάνω,

θες να εξαφανιστώ από τη Γη,

όμως αυτήν τη χάρη δε στην κάνω.

Ως του Ολύμπου την κορφή σε έχω ανεβάσει,

μα η αλαζονεία σου ξανά στη γη θε’ να σε κατεβάζει.

Τώρα στα πούπουλα θα ζεις έτσι όπως σ’ αρέσει,

μα να το ξέρεις, μάτια μου, στα μάτια μου

για πάντα έχεις ξεπέσει.