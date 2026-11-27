Ενα ακόμα δραματικό κεφάλαιο στην αιματοβαμμένη ιστορία των Βοριζίων ανοίγει η εισαγγελική πρόταση-καταπέλτης για το φονικό που συγκλόνισε την Κρήτη την 1η Νοεμβρίου 2025. Δεκαέξι πρόσωπα βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με την προοπτική να καθίσουν στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, καθώς η εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηρακλείου εισηγείται την παραπομπή τους σε δίκη για το μακελειό που άφησε πίσω του δύο νεκρούς, βύθισε δύο οικογένειες στο πένθος και μετέτρεψε ένα ολόκληρο χωριό σε πεδίο φόβου και αστυνόμευσης.

Η πολυσέλιδη πρόταση, που κατατέθηκε στο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, δεν περιορίζεται στην αιματηρή συμπλοκή που κόστισε τη ζωή στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και στην 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης βρίσκεται και η έκρηξη βόμβας σε σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν από το διπλό φονικό που βύθισε τα Βορίζια στον τρόμο και στον θρήνο.

Για τις δύο ανθρωποκτονίες η εισαγγελική λειτουργός προτείνει να παραπεμφθούν συνολικά 11 κατηγορούμενοι, εννέα από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη και δύο από την πλευρά της οικογένειας Καργάκη. Τους αποδίδονται, μεταξύ άλλων, απόπειρες ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, ενώ ανάλογα με την περίπτωση περιλαμβάνονται και κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, για άσκοπους πυροβολισμούς και φθορές ξένης ιδιοκτησίας.

Για την υπόθεση της βόμβας προτείνεται η παραπομπή έξι κατηγορουμένων από την πλευρά Καργάκη. Ενας ακόμη κατηγορούμενος από την πλευρά Φραγκιαδάκη, ο δέκατος της συγκεκριμένης ομάδας, αντιμετωπίζει πρόταση παραπομπής αποκλειστικά για διακεκριμένη παράνομη οπλοκατοχή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το σκεπτικό της εισαγγελέως για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται ότι έδρασαν οι εμπλεκόμενοι στο μακελειό. Σύμφωνα με την πρόταση, οι κατηγορούμενοι ενήργησαν με κοινό ανθρωποκτόνο δόλο και ως συναυτουργοί, ανεξάρτητα από το ποιος προκάλεσε το θανατηφόρο τραύμα. Το κρίσιμο στοιχείο, όπως επισημαίνεται, είναι ότι καθένας φέρεται ότι προχώρησε σε ενέργεια ικανή να προκαλέσει τον θάνατο.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η νομική αποτίμηση του θανάτου του Φανούρη Καργάκη. Στο σκεπτικό γίνεται αναφορά σε επιδίωξη του εγκληματικού αποτελέσματος, ενώ στο διατακτικό περιγράφεται η γνώση και τουλάχιστον η αποδοχή του ενδεχόμενου θανάτου, χωρίς να αποκλείεται ο άμεσος δόλος.

Οι αριθμοί των αποδιδόμενων επιθέσεων προκαλούν σοκ. Στους δύο προφυλακισμένους από την πλευρά Καργάκη, έναν 44χρονο συγγενή του 39χρονου θύματος και έναν 49χρονο αγροτοσυνδικαλιστή, αποδίδονται τουλάχιστον 16 απόπειρες ανθρωποκτονίας, ανάμεσά τους και μία σε βάρος ανηλίκου. Από την άλλη πλευρά, στους εννέα κατηγορουμένους της οικογένειας Φραγκιαδάκη αποδίδονται, πέρα από την ανθρωποκτονία του Φανούρη Καργάκη, τουλάχιστον τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή.

Η ανησυχία για αναζωπύρωση της βεντέτας αποτελεί βασικό λόγο για τον οποίο η εισαγγελική πρόταση τάσσεται υπέρ της συνέχισης της προσωρινής κράτησης των επτά προφυλακισμένων. Κατά την εισαγγελική εκτίμηση, ούτε οι περιοριστικοί όροι ούτε ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση κρίνονται επαρκείς.

Παρά τη φημολογία που είχε αναπτυχθεί για ενδεχόμενη μεταφορά της δίκης εκτός Κρήτης, για λόγους ασφαλείας, η εισαγγελική πρόταση εισηγείται η υπόθεση να οδηγηθεί στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.