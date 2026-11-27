Δεν μάσησε τα λόγια της η Νόνη Δούνια, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη διαρροή του επίμαχου βίντεο από την εκπομπή «10 Παντού», στο οποίο καταγράφεται η έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος.

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, η ίδια εξέφρασε την αγανάκτησή της για τη δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου αποσπάσματος, ξεκαθαρίζοντας πως θεωρεί απαράδεκτο να βγαίνουν στο φως συνομιλίες που πραγματοποιούνται εκτός τηλεοπτικού αέρα. «Εγώ βρίσκω χυδαίο το να υπάρχει αυτό στη δημοσιότητα σε μια στιγμή που δεν είναι στον αέρα. Είναι κάτι πάρα πολύ προσβλητικό. Είναι προσωπικά δεδομένα και θεωρώ ότι είναι τραγικό να βγαίνει κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Νόνη Δούνια απέφυγε να πάρει θέση για την αντιπαράθεση των δύο δημοσιογράφων, επιλέγοντας να εστιάσει αποκλειστικά στις συνθήκες υπό τις οποίες το παρασκηνιακό υλικό είδε το φως της δημοσιότητας. Μάλιστα, εμφανίστηκε κατηγορηματική ως προς την ανάγκη να υπάρξουν συνέπειες για τη διαρροή, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο περιστατικό δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. «Το συμβάν δεν θα το σχολιάσω. Σχολιάζω αυτό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, το οποίο είναι τραγικό. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις», κατέληξε.