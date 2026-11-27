Συνεχίζει να δίνει τη δική της δύσκολη μάχη για να αφήσει πίσω της τον εφιάλτη του τροχαίου η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του ισχυρού άνδρα των Jumbo Απόστολου Βακάκη. Επτά ημέρες μετά την παράσυρσή της στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, η νεαρή γυναίκα υποβλήθηκε σε ακόμα μία σοβαρή και απαιτητική χειρουργική επέμβαση, αυτή τη φορά για την αποκατάσταση των τραυμάτων στο χέρι της, και συγκεκριμένα στην περιοχή του αγκώνα. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου στο ΚΑΤ, όπου μεταφέρθηκε από το θεραπευτήριο «Υγεία», με την οικογένειά της να παρακολουθεί με αγωνία. Το χειρουργείο διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, παρά τον βαθμό δυσκολίας του.

Στο πλευρό της βρέθηκε ο ορθοπεδικός χειρουργός Εμμανουήλ (Μάνος) Φανδρίδης, συντονιστής διευθυντής ΕΣΥ στην Κλινική Χεριού – Μικροχειρουργικής Ανω Ακρου του ΓΝΑ ΚΑΤ. Πρόκειται για έναν γιατρό με σημαντική παρουσία στον χώρο της χειρουργικής άνω άκρου, ο οποίος χαίρει εκτίμησης από τους συναδέλφους του για την επιστημονική του κατάρτιση και τη σοβαρότητά του.

Δεν είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που το όνομά του βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που αφορά πρόσωπα της επικαιρότητας. Ο Μάνος Φανδρίδης είχε αναλάβει στο παρελθόν τη χειρουργική αντιμετώπιση της Μαρέβας Μητσοτάκη, συζύγου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τη γενική γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, όταν αντιμετώπιζε πρόβλημα με ασβεστώματα στον ώμο, και τον Αρη Μουγκοπέτρο, όταν ακρωτηριάστηκε από κροτίδα.

Παρότι η ζωή της Χριστίνας Βακάκη δεν βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο, η περιπέτεια δεν έχει τελειώσει. Τα πολλαπλά κατάγματα και οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη κατά την παράσυρσή της καθιστούν την πλήρη αποκατάσταση μια μακρά και απαιτητική διαδικασία. Η νέα επέμβαση ήταν ένα ακόμα σημαντικό βήμα σε αυτή τη διαδρομή, με τους ανθρώπους της να περιμένουν πλέον την εξέλιξη της μετεγχειρητικής πορείας.