Μια σπάνια βραδινή έξοδο έκαναν η Ελσα Τόλη και ο σύζυγός της Τόλης Κουτρούλιας, με αφορμή ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό επαγγελματικό βήμα για εκείνη, καθώς μόλις άνοιξε το νέο της κατάστημα κάτω από την Ακρόπολη!

Από τον Δημήτρη Μαυρίδη

Το ζευγάρι, που διανύει μια όμορφη και ευτυχισμένη περίοδο στην προσωπική του ζωή, επέλεξε να διασκεδάσει στο Ελλάδος Εικόνες, απολαμβάνοντας το πρόγραμμα του Λούκα Γιώρκα. Η διάθεση ήταν στα ύψη και οι δυο τους έδειχναν πιο ερωτευμένοι από ποτέ, με τα χαμόγελα, τα πειράγματα και τις τρυφερές στιγμές να μην περνούν απαρατήρητα. Ο γνωστός καλαθοσφαιριστής και προπονητής Τόλης Κουτρούλιας δεν σταμάτησε να αφιερώνει τραγούδια στην αγαπημένη του, ενώ εκείνη ανταπέδιδε με τον ίδιο ενθουσιασμό, αποδεικνύοντας πως ο έρωτάς τους παραμένει δυνατός. Μάλιστα, όταν ακούστηκε μια ιδιαίτερη μπαλάντα που φαίνεται πως τους ξύπνησε όμορφες αναμνήσεις από την πρώτη γνωριμία τους, οι δυο τους αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί στο στόμα, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα. Μια αυθόρμητη στιγμή που μαρτυρούσε πολλά για τη χημεία και τη σχέση τους! Αλλωστε, μπορεί οι επαγγελματικές υποχρεώσεις να είναι πολλές, όμως η Ελσα και ο Τόλης ξέρουν καλά να βρίσκουν χρόνο ο ένας για τον άλλον. Και αυτή η βραδιά ήταν η καλύτερη απόδειξη πως ο έρωτας δεν χρειάζεται αφορμή για να γιορταστεί!