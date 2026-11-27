Μπορεί η 11χρονη Μπιάνκα Κρασσά να έκανε τα πρώτα της βήματα στην πασαρέλα, ακολουθώντας για λίγο τα χνάρια της διάσημης μητέρας της, ωστόσο φαίνεται πως τα όνειρά της για το μέλλον είναι εντελώς διαφορετικά.

Η Βίκυ Καγιά, η οποία ανέλαβε την παρουσίαση του φετινού MadWalk, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για τη συγκίνηση που ένιωσε βλέποντας την κόρη της να περπατά στην πασαρέλα της διοργάνωσης τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Μάλιστα, με αρκετή δόση χιούμορ, αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυά της εκείνη τη στιγμή. «Ένιωσα πάρα πολύ περήφανη, δεν ήθελα να κλάψω γιατί μου είχε βάλει eyeliner η make up artist και μου είχε πει έτσι και κλάψεις θα σε σκοτώσω, γιατί είχαμε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ήμουν πολύ περήφανη, είμαι καθημερινά πολύ περήφανη που τη βλέπω και μεγαλώνει και να εξελίσσεται», ανέφερε αρχικά.

Παρά την πρώτη της εμπειρία στον κόσμο της μόδας, η μικρή Μπιάνκα δεν φαίνεται να έχει βλέψεις για καριέρα στο μόντελινγκ. Αντιθέτως, η μεγάλη της αγάπη είναι τα άλογα, με την ίδια να ονειρεύεται να εξελιχθεί στον χώρο της ιππασίας. «Δεν μου λέει ότι θέλει να ασχοληθεί με το μόντελινγκ, νομίζω ότι το ξέχασε ήδη. Επειδή έχει ιδιαίτερη αγάπη στα άλογα, ιππεύει και πηδάει σε εμπόδια και είναι όνειρο ζωής της να γίνει σοβαρή αμαζόνα, ιππέας, μου είπε “ωραία μαμά, το κάναμε σωστά, θα μου πεις τώρα πώς θα κάνουμε τα κοτσιδάκια στο άλογο;”. Σαν να μην έχει γίνει ποτέ», αποκάλυψε η Βίκυ Καγιά. Η 11χρονη κόρη της παρουσιάστριας και του Ηλία Κρασσά εμφανίστηκε στο MadWalk φορώντας ένα ριγέ φόρεμα και ψηλές κάλτσες, με τα ξανθά μαλλιά της να πέφτουν ελεύθερα στους ώμους της.