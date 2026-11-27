Μια διαφορετική πτυχή του εαυτού του αποκάλυψε ο Σταμάτης Γονίδης, μιλώντας για την πίστη του, τη φιλοσοφία του γύρω από τη ζωή και τον θάνατο, αλλά και την επιθυμία του να ακολουθήσει τον δρόμο του μοναχισμού, αν οι συνθήκες της ζωής του ήταν διαφορετικές.

Ο λαϊκός τραγουδιστής, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day», εξομολογήθηκε πως δεν έχει ανάγκη από υλικά αγαθά για να είναι ευτυχισμένος, περιγράφοντας μάλιστα πώς θα φανταζόταν την καθημερινότητά του σε ένα μοναστήρι. «Εγώ εάν δεν είχα την οικογένεια αυτή που έχω τώρα είκοσι χρόνια και το μωρό, θα είχα επιλέξει να ήμουν μοναχός, κάπου αραχτός σε ένα κελάκι, γιατί μου αρκούν πολύ λίγα πράγματα για να ζήσω. Να έχω μία Παναγίτσα με το καντηλάκι της, ένα κουζινάκι, με μακαρόνια, όσπρια και πατατούλες, σαλατίτσα. Εγώ τη βγάζω, δεν έχω πρόβλημα. Δεν είμαι λαίμαργος, αυτό το δαιμόνιο το έχω πολεμήσει. Θα ήθελα επίσης να είμαι ερευνητής, να κάνω έρευνες πάνω σε μυστήρια και άλυτα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σταμάτης Γονίδης δεν δίστασε να αναφερθεί και στο ζήτημα του θανάτου, εξηγώντας με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο γιατί δεν τον αντιμετωπίζει με φόβο. «Άμα φιλοσοφήσεις τη ζωή και έχεις σώας τα φρένας ξέρεις ότι το πρώτο πράγμα που χρωστάς όταν γεννιέσαι, είναι ένας θάνατος. Η λέξη “βιώνω” είναι αρχαία, “βίος”, που σημαίνει ότι εδώ ήρθες με τη βία. Βιώνω λοιπόν, εδώ, βιώνω. Είμαι χωρίς να το επιλέξω. Αποβιώνω σημαίνει ότι φεύγω από τη βία, άρα τι να φοβηθείς; Να φύγεις από τη βία;», είπε, παρουσιάζοντας τη δική του ερμηνεία για την ανθρώπινη ύπαρξη. Μάλιστα, εξέφρασε την επιθυμία του οι αγαπημένοι του άνθρωποι να μην τον αποχαιρετήσουν με δάκρυα όταν έρθει εκείνη η στιγμή. «Θέλω να εξαφανιστώ και όχι όταν θα φύγω να κλαίνε. Θέλω όταν θα φύγω να γελάνε, γιατί όταν γεννιέται ο άνθρωπος όλοι γελάνε», κατέληξε.