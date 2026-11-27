Ένα ξεχωριστό αντίο στη Μάγδα Τσαγγάνη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, θέλησε να πει ο Γιώργος Καπουτζίδης, αποχαιρετώντας μια γυναίκα με την οποία τον συνέδεαν όμορφες αναμνήσεις και μια ιδιαίτερη σχέση εκτίμησης.

Ο γνωστός σεναριογράφος και ηθοποιός επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη της μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία που, όπως αποκάλυψε, ήταν η αγαπημένη της. «Η υπέροχη Μάγδα μας! Η αγαπημένη της φωτογραφία!», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας με λίγες αλλά γεμάτες συναίσθημα λέξεις τη θλίψη του για την απώλειά της. Οι δρόμοι τους είχαν συναντηθεί μέσα από τις θρυλικές «Σαββατογεννημένες» του MEGA, με τη Μάγδα Τσαγγάνη να υποδύεται την αξέχαστη Ευανθία Λαζάρου, έναν από τους χαρακτηριστικότερους δευτερεύοντες ρόλους της επιτυχημένης σειράς.

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Η σχέση τους, ωστόσο, ξεπερνούσε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια της πολύμηνης περιπέτειας της υγείας της ηθοποιού, ο Γιώργος Καπουτζίδης είχε δείξει έμπρακτα την αγάπη του προς εκείνη. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει στενός φίλος της, ο δημιουργός είχε προσφερθεί να καλύψει τα έξοδα της παραμονής της στο κέντρο αποκατάστασης. Σήμερα, ο Γιώργος Καπουτζίδης αποχαιρετά την αγαπημένη του συνεργάτιδα, επιλέγοντας να τη θυμάται μέσα από τη φωτογραφία που εκείνη ξεχώριζε περισσότερο.