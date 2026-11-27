Με τα μάτια της Μέδουσας

Υπάρχουν στιγμές που είμαστε όλοι οι άνθρωποι μόνοι. Ολομόναχοι. Στιγμές όπου κανείς δεν μπορεί να μας καταλάβει. Ούτε η μαμά μας, που κάποτε ήμασταν κομμάτι του σώματός της. Ούτε οι καλύτεροί μας φίλοι, που ξέρουν τι πίνουμε, με ποιους κοιμηθήκαμε, τι μας πλήγωσε στα 17 μας. Ούτε ο άνθρωπος που κοιμάται δίπλα μας γυμνός και γνωρίζει κάθε σπιθαμή του κορμιού μας, αλλά αγνοεί ολόκληρες ηπείρους της ψυχής μας.

Δεν μιλώ για την επιλεγμένη μοναχικότητα, τις ώρες που ο εαυτός γίνεται απάνεμο λιμάνι και αγκαλιά ή, ίσως, αναγκαία φυλακή. Ούτε για αυτές τις ανακουφιστικές ώρες που περνάμε τόσο καλά μόνοι, με μια ταινία, μια σειρά, ένα αφρόλουτρο, έναν παλιό δίσκο και ένα αναμμένο τσιγάρο στο τασάκι.

Υπάρχει ένα άλλο είδος μοναξιάς, το οποίο δεν θεραπεύεται με την παρέα. Που δεν υποχωρεί με ένα τηλεφώνημα, με ένα τραπέζι γεμάτο αγαπημένους ανθρώπους, με ένα φιλί στο μέτωπο. Είναι η μοναξιά της ίδιας μας της ύπαρξης. Το γεγονός ότι είμαστε καταδικασμένοι, από τη γέννηση μέχρι τον θάνατό μας να κατοικούμε αποκλειστικά και μόνο μέσα στον εαυτό μας. Κανείς δεν μπορεί να μπει εκεί ολοκληρωτικά. Κι εμείς δεν μπορούμε ποτέ να βγούμε εντελώς από εκεί.

Μπορεί να κάθεσαι στο κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι, να περνά από μπροστά σου η σαλατιέρα και να αισθάνεσαι πως σε χωρίζουν έτη φωτός από τους ανθρώπους που σου ζητούν να τους περάσεις το αλάτι ή σου χαμογελούν πάνω στο τσούγκρισμα μέσα από την καρδιά τους. Μπορεί να βρίσκεσαι σε ένα πάρτι, να είσαι όμορφη, επιθυμητή, περιζήτητη, και να θέλεις ξαφνικά να κλειδωθείς στην τουαλέτα και να κοιτάξεις για λίγο το πρόσωπό σου στον καθρέφτη. Να βεβαιωθείς ότι είσαι ακόμη «εκεί».

Μεγαλώσαμε με την υπόσχεση ότι κάπου στον κόσμο υπάρχει κάποιος που θα μας καταλάβει απόλυτα – το άλλο μας μισό, η αδελφή ψυχή, ο άνθρωπος που θα διαβάζει τις σιωπές μας. Μεγαλώσαμε περιμένοντας ακριβώς αυτή την κολλητή ή αυτόν τον σύντροφο. Τι τρομακτική ευθύνη φορτώσαμε στους ανθρώπους που αγαπήσαμε! Να αποκρυπτογραφήσουν πράγματα που ούτε εμείς οι ίδιοι έχουμε καταφέρει να ονοματίσουμε…

Κι έπειτα μπορεί και να θυμώνουμε με τον φίλο που μας είπε μια κοινοτοπία την ώρα που καταρρέαμε, με τη μάνα μας που δεν κατάλαβε, με τον εραστή μας που αποκοιμήθηκε ενώ εμείς κοιτούσαμε το ταβάνι και αναμετριόμασταν με ολόκληρη τη ζωή μας. Μα και εκείνοι έχουν τις δικές τους αχαρτογράφητες νύχτες. Κι εκείνοι έχουν υπάρξει ολομόναχοι δίπλα μας, χωρίς να το πάρουμε είδηση. Αναρωτιέμαι πόσες φορές έχω υπάρξει ανεπαρκής μάρτυρας του πόνου κάποιου που αγαπώ. Πόσες φορές κάποιος μού αφηγήθηκε τη συντέλειά του κι εγώ άκουσα απλώς την ιστορία μιας κακής ημέρας. Πόσες φορές έδωσα μια συμβουλή εκεί όπου χρειαζόταν απλώς να σωπάσω, απλώς να ακούσω.

Εντοπίζω ότι υπάρχει και κάτι ιερό στην ιδιωτικότητα της ανθρώπινης ψυχής – στο ότι, όσο κι αν μας αγάπησαν, όσο κι αν μας εξουσίασαν, όσο κι αν μας ξεγύμνωσαν, υπάρχει πάντοτε ένα δωμάτιο μέσα μας στο οποίο κανείς δεν έχει κλειδί. Υψώνω το ποτήρι μου, φυσικά, σε εκείνα τα βράδια που θα δίναμε τα πάντα για να ανοίξει κάποιος αυτή την πόρτα. Να έρθει να μας βρει χωρίς να χρειαστεί να του εξηγήσουμε τίποτα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε τον πόνο μας αφήγηση, να του δώσουμε αρχή, μέση και τέλος, ώστε να γίνει κατανοητός και διαχειρίσιμος από τους άλλους.

Εκείνα τα βράδια, ίσως το πολυτιμότερο πράγμα που μπορεί να μας προσφέρει ένας άνθρωπος είναι απλώς η παρουσία του. Η προθυμία του να καθίσει δίπλα μας χωρίς να καταλαβαίνει. Χωρίς να μας ανακρίνει, να μας διορθώνει, να μας παρηγορεί με το ζόρι. Να αντέξει το γεγονός ότι ένα κομμάτι μας του είναι ξένο και να εξακολουθήσει να μας αγαπά.

Χωρίς την αλαζονεία τού «σε καταλαβαίνω απόλυτα». Αλλά, σε κάθε περίπτωση, με την τρυφερότητα του «δεν ξέρω πώς είναι να είσαι εσύ, αλλά είμαι εδώ».