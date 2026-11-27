Δεν κατάφερε να κρύψει την αγανάκτησή της η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, όταν μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» παρουσιάστηκε η καταγγελία μιας μητέρας για τον σχολικό εκφοβισμό που, όπως υποστηρίζει, δέχεται ο 13χρονος γιος της.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η μητέρα, ο ανήλικος βρίσκεται στο στόχαστρο συμμαθητών του από τα χρόνια του δημοτικού, δεχόμενος προσβλητικά σχόλια για το βάρος του. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου περιστατικού, στο μάθημα της γυμναστικής, ο μαθητής υπέστη κάταγμα στο πόδι σε τρία σημεία, ενώ πλέον, σύμφωνα με την ίδια, αρνείται να επιστρέψει στο σχολείο. Η παρουσιάστρια του Alpha, η οποία πλέον βιώνει και η ίδια τη μητρότητα, εξέφρασε την έντονη συναισθηματική της φόρτιση, τονίζοντας πως η καλλιέργεια του σεβασμού και της αποδοχής της διαφορετικότητας ξεκινά από το οικογενειακό περιβάλλον. «Εμένα με αυτά τα θέματα με πιάνει η ψυχή μου, ειδικά τώρα που έχω γίνει και μητέρα, και κατηγορώ τους γονείς. Πώς γίνεται λοιπόν εν έτει 2026 να μη μαθαίνεται από μικρά στα παιδάκια ότι όλα τα παιδάκια είναι ίσα; Μπορεί ένα παιδάκι να έχει λίγο περισσότερα κιλά, ένα παιδάκι να έχει άλλο χρώμα, ένα παιδάκι να είναι από μια άλλη χώρα, ένα παιδάκι να φοράει γυαλιά, ένα παιδάκι να κουτσαίνει. Δηλαδή, το κάθε παιδάκι είναι ξεχωριστό, αλλά όλα τα παιδάκια είναι ίδια και είναι ισότιμα», ανέφερε αρχικά.

Συνεχίζοντας σε έντονο ύφος, η Κατερίνα Καινούργιου στάθηκε στην ευθύνη που έχουν οι γονείς για τη συμπεριφορά των παιδιών τους. «Πώς γίνεται δηλαδή να φεύγει από το σπίτι, να πηγαίνει στο σχολείο και να κοροϊδεύει ένα άλλο παιδάκι για τα κιλά του; Με συγχωρείτε, αυτό ξεκινάει από το σπίτι, παιδιά. Αυτό ξεκινάει από το σπίτι και μετά έχει να κάνει με το σχολείο», υπογράμμισε. Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η παρουσιάστρια απηύθυνε έκκληση στους γονείς να αφιερώνουν περισσότερο ουσιαστικό χρόνο στα παιδιά τους, δίνοντας έμφαση στην επικοινωνία και τον διάλογο. «Οι γονείς να μιλάνε πιο πολύ με τα παιδιά τους. Να ασχολούνται. Τα παιδιά θέλουν χρόνο με τους γονείς και πρέπει να τους μιλάς από πολύ μικρά, να τους μιλάς, να συζητάς μαζί τους, να βρίσκεις χρόνο, να κάνεις πράγματα μαζί τους. Έχω άδικο, ρε παιδιά;», κατέληξε.