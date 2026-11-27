Η Στέλλα Βολικάκη είναι 34 ετών και ζει στην Ελλάδα. Είναι εσωστρεφής σαν χαρακτήρας, εκτιμάει τον χρόνο που περνάει με τον εαυτό της και της αρέσει να επενδύει στην υγεία της και στο σώμα της μέσω της διατροφής και της γυμναστικής τα οποία είναι τρόπος ζωής για αυτή. Ο σεβασμός στην ζωή μεταξύ των ανθρώπων είναι πολύ σημαντικός για εκείνη, ενώ ασχολείται επαγγελματικά με το κομμάτι της διατροφής.

ΣΠΟΥΔΕΣ: Έχω τελειώσει σεμινάρια διατροφολογίας στο New York College.

ΣΤΟΧΟΙ: Θέλω να ασχοληθώ ως nutrition coach όσον αφορά το κομμάτι των διατροφικών διαταραχών και επίσης και με το κομμάτι του business marketing κυρίως με την ξένη αγορά.

REALITY: Oχι δεν είναι καθόλου του χαρακτήρα μου και να μου το πρότειναν, δεν θα το πήγαινα.

SOCIAL MEDIA: Δεν τα χρησιμοποιώ πολύ συχνά. Δεν προτιμώ να προβάλω τον εαυτό μου και την ζωή μου στα social media. Προτιμώ κυρίως να δείχνω ότι έχει να κάνει με την δουλειά μου, οπότε όταν με το καλό χτίσω αυτά που θέλω και θεωρώ θα είμαι πιο ενεργή καθαρά για λόγους της δουλειάς μου. Επηρεάζομαι από ανθρώπους μόνο θετικά και αυτούς που θα με τραβήξουν μέσα από τα social media, ανθρώπους που αξίζουν και ξεχωρίζουν. Οσον αφορά το κομμάτι του fitness και nutrition όπως nutrition coaches και γυμναστές που ξέρουν καλά την δουλειά τους , εμπνεουν και μου δινουν ωθηση. Παρακολουθώ κυρίως βίντεο που έχουν να κάνουν με διατροφή και γυμναστική Μπορείτε να με βρείτε στο instagram ως: Pink deamn

ΜΜΕ: Τα ΜΜΕ προβάλουν σίγουρα αυτό που τους συμφέρει να δείξουν και να διαφημίσουν ότι θα τραβήξει περισσότερο τον κόσμο.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ: Είμαι ήσυχο «τυπάκι», μου αρέσουν τα χαλαρά πράγματα. Δεν μπορώ την βαβούρα και την πολυκοσμία. Δεν βγαίνω σε clubs και μπουζούκια. Προτιμώ να βγω έξω για φαγητό κάπου χαλαρά και μου αρέσει η καλή και η σωστή παρέα και οι βόλτες.