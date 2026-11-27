Με λόγια αγάπης και βαθιάς εκτίμησης μίλησε ο Μάκης Δελαπόρτας για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Ο γνωστός ηθοποιός και συγγραφέας, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου με ανέκδοτες φωτογραφίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αναφέρθηκε στη στενή σχέση που διατηρεί με τον γιο της εθνικής σταρ, αλλά και στις δυσκολίες που, κατά την εκτίμησή του, αντιμετώπισε μεγαλώνοντας υπό το διαρκές βλέμμα της δημοσιότητας. «Γνωρίζω την αλήθεια. Μιλάω καθημερινά με τον Γιάννη. Είμαι δίπλα του εδώ και αρκετό καιρό, τουλάχιστον τον καιρό που κάναμε το βιβλίο μαζί. Είμαστε καθημερινά σε μία επαφή. Τον Γιάννη τον ξέρω από επτά χρονών. Ο Γιάννης για μένα είναι οικογένεια, είναι η συνέχεια της Αλίκης. Η Αλίκη λείπει. Για μένα ήταν η καλή μου νεράιδα, οπότε στα μάτια του Γιάννη βλέπω την Αλίκη. Τον Γιάννη τον αγαπώ. Είναι ένα πανέξυπνο παιδί, είναι υπερταλαντούχο», ανέφερε αρχικά.

Το τίμημα του να είσαι παιδί δύο θρύλων

Ο Μάκης Δελαπόρτας στάθηκε ιδιαίτερα στα παιδικά χρόνια του Γιάννη Παπαμιχαήλ, εξηγώντας πως η αναγνωρισιμότητα ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του από τη στιγμή της γέννησής του, χωρίς ο ίδιος να την έχει επιλέξει. «Ήταν το πιο διάσημο μωρό στην Ελλάδα και το πιο διάσημο παιδί. Ο Γιάννης δεν μπορούσε να πάει εύκολα να παίξει στην παιδική χαρά, να τον κατεβάσει η μητέρα του στο σχολικό, να πάει να δει τους βαθμούς του, να πάει σε γυμναστικές επιδείξεις. Δεν γίνονταν αυτά τα πράγματα εύκολα. Αυτό, λοιπόν, από μόνο του μπορεί να δημιουργήσει κάποια θέματα και ψυχολογικά για ένα παιδί», σημείωσε. «Αυτή τη στιγμή ο Γιάννης βεβαίως παίρνει κάποια δικαιώματα από τις ταινίες της μητέρας του για να ζει. Όμως έχει να παλέψει και με τα εσωτερικά του θηρία», πρόσθεσε.

Ο συγγραφέας απηύθυνε, μάλιστα, έκκληση προς όσους προχωρούν σε επικριτικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας να αντιμετωπίζουν τον Γιάννη Παπαμιχαήλ με μεγαλύτερη ευαισθησία. «Θα ήθελα να παρακαλέσω και τον κόσμο, γιατί διαβάζω με πολλή πίκρα κάποια σχόλια, τα οποία πραγματικά τον στεναχωρούν και του κάνουν κακό, θεωρώ. Ας μη γράφουμε αυτά τα σχόλια ελαφρά τη καρδία. Ας σκεφτόμαστε και την άλλη πλευρά».

Η απάντηση για το βίντεο που προκάλεσε ανησυχία

Αναφερόμενος στο πρόσφατο βίντεο του Γιάννη Παπαμιχαήλ που είχε προκαλέσει αντιδράσεις, ο Μάκης Δελαπόρτας έκανε λόγο για μια ατυχή στιγμή, διαβεβαιώνοντας πως σήμερα ο ίδιος είναι καλά. «Ο Γιάννης είναι καλά πρώτα απ’ όλα. Μιλάμε στο τηλέφωνο. Αυτό το βίντεο που είδε ο κόσμος ήταν σε κάποια στιγμή που, προφανώς επηρεασμένος από άλλα θέματα, τέλος πάντων, δεν έπρεπε να συμβεί. Συνέβη. Ήταν μια ατυχής στιγμή. Μην όμως στοχοποιούμε 100% το γεγονός αυτό και παραβλέπουμε όλα τα άλλα». Όσον αφορά την επικείμενη παρουσίαση του βιβλίου για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στο θέατρο που φέρει το όνομά της, ο Μάκης Δελαπόρτας αποκάλυψε πως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επιθυμεί να παραστεί, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί η παρουσία του. «Την Τρίτη θέλει να είναι. Θα δούμε αν θα είναι όμως. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω 100%, γιατί θα το συζητήσουμε. Εκείνος ο ίδιος όμως θέλει να παραβρεθεί στη μητέρα του. Απλά θα ήθελα τον απαιτούμενο σεβασμό από τους φωτογράφους και από τους δημοσιογράφους. Αυτό», κατέληξε.