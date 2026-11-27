Πίσω από το χαμόγελό της κρύβεται ένας καθημερινός αγώνας. Η Κατερίνα Στικούδη, λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του πολυαγαπημένου της πατέρα, προσπαθεί να διαχειριστεί τη μεγάλη απώλεια, αντλώντας δύναμη από τα παιδιά της και τη δουλειά της.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου στο πλατό της εκπομπής «Happy Day», όπου αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη δύσκολη περίοδο που διανύει. Προτού η Σταματίνα Τσιμτσιλή προλάβει να τη ρωτήσει για την απώλεια του πατέρα της, η Κατερίνα Στικούδη πήρε τον λόγο, εξηγώντας πως δεν αισθάνεται ακόμη έτοιμη να μιλήσει εκτενώς για τον πόνο της. «Ξέρω ότι θέλεις να με ρωτήσεις, αλλά επειδή παλεύω πάρα πολύ καθημερινά να μη βυθίζομαι στη θλίψη μου, γιατί έχω μέσα μου πολλή θλίψη, αλλά τα παιδάκια μου, οι δουλειές, η Minos EMI, η εταιρεία μου που είναι δίπλα μου σε όλα και κάνουμε τόσο όμορφα πράγματα, είναι σαν να με… όχι αποπροσανατολίζουν, σαν να με τραβάνε λίγο προς το φως.

Και δεν σκέφτομαι και δεν πέφτω σε αυτή τη θλίψη που θα ήθελα. Οπότε δίνω αγώνα. Δε θα ήθελα. Έχω έρθει να χαμογελώ», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, αντιλαμβανόμενη τη συναισθηματική φόρτιση της καλεσμένης της, σεβάστηκε την επιθυμία της και δεν επέμεινε, απευθύνοντάς της μερικά τρυφερά λόγια. «Δε θα το κάνω, καρδούλα μου. Ούτως ή άλλως οι άνθρωποι που αγαπάμε και μας έχουν αγαπήσει μας προσέχουν από ψηλά. Και το κλείνω εδώ», της είπε.

Η Κατερίνα Στικούδη προσπαθεί να συνεχίσει την καθημερινότητά της, έχοντας ως πολύτιμο στήριγμα τα παιδιά της και βρίσκοντας μέσα από τη μουσική και τη δημιουργία μικρές διεξόδους από τη θλίψη της.