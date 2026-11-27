Με αφοπλιστική ειλικρίνεια μίλησε η Δωροθέα Μερκούρη για τις δύσκολες στιγμές της προσωπικής της ζωής, τις κακοποιητικές σχέσεις από τις οποίες κατάφερε να απομακρυνθεί, αλλά και τη δύναμη που της έδωσε η οικονομική της ανεξαρτησία.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η γνωστή ηθοποιός και μοντέλο άνοιξε την καρδιά της στις τηλεοπτικές κάμερες, αναφερόμενη στη δουλειά που έχει κάνει με τον εαυτό της και στους λόγους για τους οποίους σήμερα επιλέγει να είναι μόνη. «Η κακοποίηση δυστυχώς 99% την έχει ζήσει όλος ο γυναικείος πληθυσμός. Εγώ έχω κάνει πάρα πολλή δουλειά με τον εαυτό μου, άπειρη και δεν έχω τελειώσει. Και το να καταλάβω γιατί έχω αυτή τη συμπεριφορά, γιατί είμαι μόνη μου, γιατί προτιμώ να είμαι μόνη μου. Ευτυχώς έχω φύγει από κακοποιητικές σχέσεις και ήμουν πάρα πολύ καλή στο να μην το επιτρέψω. Ευτυχώς εγώ ήμουν ανεξάρτητη από πάρα πολύ μικρή γιατί δούλευα, οπότε είχα πάντα τις πλάτες μου καλυμμένες από την άποψη ότι είχα την καριέρα μου, οπότε νομίζω αυτό με βοήθησε και γι’ αυτό λέω πάντα να έχετε τη δικιά σας δουλειά και πάντα να μην αφήνετε τις δουλειές σας. Οι γυναίκες δεν μπορούμε να στηριζόμαστε οικονομικά στους άντρες», ανέφερε αρχικά.

Η Δωροθέα Μερκούρη δεν δίστασε να αποκαλύψει πως στο παρελθόν υπήρξαν σύντροφοι που αντιμετώπισαν ανταγωνιστικά την επαγγελματική της επιτυχία, επιχειρώντας να περιορίσουν τις φιλοδοξίες της. «Υπήρχαν άντρες που ζήλευαν την καριέρα μου και γι’ αυτό έφυγαν από τη ζωή μου. Υπήρχε βέβαια αυτό το να μη θέλουν να κάνω τα βήματα που έκανα και πολλές φορές προσπάθησαν να με σταματήσουν και με σταματήσανε κάποιες φορές, αλλά εγώ μετά σιγά σιγά ξαναβρήκα το δρόμο μου», εξομολογήθηκε.

«Έπρεπε να είχα φύγει και πιο νωρίς»

Κάνοντας τον απολογισμό της, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην περίοδο κατά την οποία οι κόρες της ήταν ακόμη μικρές, αποκαλύπτοντας πως είχε σκεφτεί ακόμη και να εγκαταλείψει την επαγγελματική της δραστηριότητα. «Όταν ήταν πάρα πολύ μικρά τα κορίτσια ήθελα να σταματήσω τη δουλειά, αλλά κατάλαβα ότι δεν γινόταν. Έπρεπε να συνεχίσω. Αν και πηγαίνοντας πίσω έτσι και σκέφτομαι πάντα με το χρόνο τι θα μπορούσα να είχα κάνει τότε, έπρεπε να είχα φύγει και πιο νωρίς». Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν μετανιώνει για την προσπάθεια που κατέβαλε προκειμένου να διατηρήσει ενωμένη την οικογένειά της. «Δε μετανιώνω τίποτα. Η ζωή είναι αυτή που είναι. Ο δρόμος τον οποίο έχουμε μπροστά μας είναι καθορισμένος. Απλά σίγουρα μπορούσα να είχα φύγει νωρίτερα. Από κει και πέρα και εγώ είμαι πάρα πολύ της οικογένειας. Ήθελα πάρα πολύ τα παιδιά να είναι με τον μπαμπά. Ήθελα πάρα πολύ να δουλέψει αυτό το πράγμα και το προσπάθησα, οπότε δε μετάνιωσα γιατί το προσπάθησα. Τα κορίτσια είναι αυτά που είναι αυτή τη στιγμή επειδή ξέρουν», κατέληξε η Δωροθέα Μερκούρη.