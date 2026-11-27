Βαρύ πένθος επικρατεί στην οικογένεια του ΣΠΟΡ FM 94,6 μετά την είδηση του θανάτου του Αντώνη Πανούτσου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από πολύμηνη μάχη με τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός, με τον οποίο ο δημοσιογράφος είχε συνδέσει ένα μεγάλο μέρος της επαγγελματικής του διαδρομής, τον αποχαιρέτησε με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανακοίνωση. Με σχεδόν έξι δεκαετίες παρουσίας στην αθλητική δημοσιογραφία, ο Αντώνης Πανούτσος ξεχώρισε για την αιχμηρή πένα του, το ιδιαίτερο χιούμορ του και τις χαρακτηριστικές ραδιοφωνικές του ατάκες, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη.

Η ανακοίνωση του bwinΣΠΟΡ FM 94,6:

«Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια του ΣΠΟΡ FM 94,6 αποχαιρετούμε τον αγαπημένο φίλο και συνεργάτη Αντώνη Πανούτσο, που έφυγε σήμερα από την ζωή έχοντας δώσει, για καιρό, γενναία μάχη. Με λαμπρή σταδιοδρομία εξήντα περίπου ετών στην αθλητική δημοσιογραφία, σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο και τηλεόραση, ο Αντώνης Πανούτσος έγινε, σχεδόν από την αρχή, μέλος της οικογένειας του ΣΠΟΡ FM 94,6, τον οποίο αγάπησε και υπηρέτησε άοκνα. Μοναδικός και σπάνιος, με φοβερή πένα και ραδιοφωνική ατάκα, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο και στην καρδιά μας. Όλοι εμείς στον ΣΠΟΡ FM 94,6 αποχαιρετούμε με αγάπη και σεβασμό τον δικό μας Αντώνη. Καλό σου ταξίδι φίλε».