Ταξίδι με εθνική ομάδα στα… πέτρινα χρόνια. Τότε που ο Στράτος Αποστολάκης και ο Γιώτης Τσαλουχίδης… παρακαλούσαν τους συμπαίκτες τους να παίξουν σε αυτήν.

Άγρια χρόνια. Κι οι εφημερίδες δεν της έδιναν σημασία. Έβριζαν οι εκδότες και διευθυντές των αθλητικών εφημερίδων όταν δεν γινόταν πρωτάθλημα, οι κυκλοφορίες έπεφταν δραματικά χωρίς την Α’ εθνική, όπως λεγόταν τότε η Super League.

Ο χρόνος έχει σβήσει το που είχαμε πάει. Στην ομάδα των ρεπόρτερ κι ένας κύριος μεγαλύτερός μας που ένοιωθε μάλλον άβολα μέσα σε όλα αυτά. Έγραφε την στήλη των μίντια στον Φίλαθλο, πιθανότατα ήταν ο πρώτος που την καθιέρωσε. Περνούσε γενιές δεκατέσσερις τις αθλητικές εκπομπές, αλλά και τις γκάφες που κάναμε στις άλλες εφημερίδες.

Ξαφνικά μέσα στο πούλμαν βγάζει τη φωτογραφική του μηχανή. Άρχισε να βγάζει τον καθένα ξεχωριστά.

–Γιατί δεν βγάζουμε μια ομαδική, του λέει κάποιος

–Όχι θέλω πορτρέτα για την εφημερίδα, αν πεθάνει κανείς να τον έχω φωτογραφία…

Παγώσαμε όλοι. Δεν ξέραμε το χιούμορ που αργότερα θα του χάρισε δόξα και χρήμα.

Συνήθως οι Αθλητικοί Συντάκτες, ειδικά της γενιάς του ’80 είμαστε νέοι, μπαίναμε στο επάγγελμα για να ζήσουμε πράγματα. Ο Αντώνης ήταν διαφορετικός. Μπήκε σε αυτό το επάγγελμα έχοντας ζήσει πολλά κι αυτό τον έκανε ξεχωριστό.

Είχε παραστάσεις από την Αμερική, παρακολουθούσε αθλήματα που εμείς δεν θα είχαμε (και δεν τα έχουμε) υπόψη μας. Κουβαλούσε εκτός από το ταλέντο και εμπειρίες.

Αυτός ήταν και ο λόγος που ξεχώριζε. Έμοιαζε με τον σοφό γέρο που μπορούσε να σου αφηγηθεί μια ιστορία με τέτοιο τρόπο που θα σε καθήλωνε, ακόμα κι αν περιέγραφε έναν τύπο που περνά απλά απέναντι στο δρόμο.

Ήξερε μουσική, κινηματογράφο, διάβαζε ψαγμένους συγγραφείς, αλλά προπάντων είχε κοφτερό μυαλό. Ένα μίξερ είχε στο κεφάλι του κι όταν χρειαζόταν να γράψει κάτι χρησιμοποιούσε τα καλύτερα υλικά.

Το στιλ του προσπάθησαν να το αντιγράψουν πολλοί. Δεν το κατάφερε και δεν θα το καταφέρει κανείς. Δεν είναι θέμα ταλέντου, αλλά χαρακτήρα, τρόπος που αντιλαμβανόταν το τι συνέβαινε γύρω του.

Είχαμε ξαναβρεθεί στο ΜΕΓΚΑ, χρόνια μετά, φτασμένος, παρουσίαζε την Σούπερ Μπάλα, μαζί με τον Αντώνη Καρπετόπουλο με τους αγώνες του Champions League. Οι εκπομπές έβγαιναν από το αμφιθέατρο του Κολεγίου Αθηνών με κόσμο, ιδέα του Νίκου Στραβελάκη που ήταν προϊστάμενος του Αθλητικού, τότε.

Όσοι σπικάραμε τα στιγμιότυπα από τα άλλα ματς της βραδιάς μέναμε στο κανάλι για να μοντάρουμε τα έξι – επτά λεπτά που διαρκούσε το καθένα. Μια φορά είχα πάει στο Κολέγιο και είδα τον κόσμο να τον αποθεώνει και το απολάμβανε.

Θυμήθηκα την ιστορία με τις φωτογραφίες. Με είχε κεράσει ένα ποτό, έδειχνε να μην το θυμάται καλά – καλά, αλλά η είχε έτοιμη την απάντηση.

-Δεν έκανα πλάκα. Η ζωή είναι μικρή και κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Ένας δημοσιογράφος πρέπει να είναι έτοιμος για όλα…

Ένας δημοσιογράφος πρέπει να είναι έτοιμος για όλα… Σωστό, αλλά κάποιες φορές η ζωή είναι πολύ σκληρή μας πιάνει προετοίμαστους. Του προσέφερε απλόχερα τα πάντα και τον τιμώρησε για τα δώρα της με ένα πικρό φινάλε. Μια μακροχρόνια αρρώστια, από το πουθενά, τον ταλαιπώρησε στο τελευταίο του ταξίδι.

Καλό ταξίδι Αντώνη κι εκεί που πήγε θα συναντήσεις πολλούς, ακόμα και αυτούς που δεν πρόλαβες να φωτογραφήσεις…

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ