Στην Παναγιά τη Χοζοβιώτισσα, που γιόρταζε προχθές στην Αμοργό, προσκύνησε ο βουλευτής Κυκλάδων της Ν.Δ. Φίλιππος Φόρτωμας.

Της Βίβιαν Μπενέκου

«Νιώθω τη δύναμη της πίστης, αλλά και τη βαθιά σύνδεση των ανθρώπων εδώ, με τις παραδόσεις του τόπου μας. Οι Κυκλάδες δεν είναι μόνο οι τόποι μας. Είναι οι άνθρωποί τους, οι αξίες τους, η ιστορία τους και οι δεσμοί που μας ενώνουν» είπε ο βουλευτής, απολαμβάνοντας ταυτοχρόνως το επιβλητικό τοπίο από το μοναστήρι της Παναγιάς.