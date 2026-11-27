Με τον ισόβιο λόρδο Κλάνκαρτι συναντήθηκε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης τις προηγούμενες ημέρες στο Λονδίνο. Ο όρος «ισόβιος λόρδος Κλάνκαρτι» αναφέρεται στον Νίκολας Τρεντς, 9ο κόμη του Κλάνκαρτι, ανεξάρτητο μέλος της βρετανικής Βουλής των Λόρδων.

Της Βίβιαν Μπενέκου

Φαραντούρης και λόρδος Κλάνκαρτι συναντήθηκαν και γευμάτισαν στο ιστορικό κάστρο του Ουέστμινστερ στις όχθες του Τάμεση, όπου βρίσκεται και η έδρα της Βουλής των Λόρδων. Με διαβατήριο το διδακτορικό από το ονομαστό πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και με την ιδιότητα του ευρωβουλευτή και μέλους της αντιπροσωπίας για τις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Φαραντούρης έθεσε το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα στον λόρδο, ο οποίος είναι ένθερμος υποστηρικτής της επιστροφής των Γλυπτών.

Ο λόρδος, λοιπόν, συμφώνησε ότι πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για «να επανενωθούν» τα Γλυπτά του Παρθενώνα, που τα απέκοψε με βάρβαρο τρόπο πριν από 200 χρόνια ο λόρδος Ελγιν. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε στον Φαραντούρη, η βρετανική κυβέρνηση πιέζεται να αλλάξει τη νομοθεσία που θα λύνει τα χέρια στο Βρετανικό Μουσείο για τις σχετικές συζητήσεις!

Να θυμίσουμε ότι ο λόρδος έχει βρεθεί στην επικαιρότητα για τις παρεμβάσεις του υπέρ της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, θέτοντας σχετικά ερωτήματα στη Βουλή των Λόρδων και πραγματοποιώντας συναντήσεις με Ελληνες αξιωματούχους και ευρωβουλευτές. Οπως φαίνεται, ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης έχει βαλθεί να κάνει πράξη το όραμα της Μελίνα Μερκούρη και μπράβο του!