Από το «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» και τη μεγάλη του νίκη σε ηλικία μόλις 14 ετών, μέχρι τη σημερινή του πορεία στη μουσική σκηνή!

Ο Στέλιος Λεγάκης έρχεται στο AFTERHOURS της EspressoTV και συναντά τον Γιώργο Βαλυράκη σε μια συζήτηση χωρίς φίλτρα.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής μιλά για τη μουσική, τις επιτυχίες, τις επαγγελματικές του συνεργασίες, αλλά και για τις προσωπικές στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή του. Αναφέρεται στην πατρότητα, στις αλλαγές που έφερε στη ζωή του, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσωπική του διαδρομή.

Μια διαφορετική συνέντευξη με τον Στέλιο Λεγάκη, στο AFTERHOURS!