Με λόγια γεμάτα πόνο αποχαιρέτησε η Καίτη Φίνου τη Μάγδα Τσαγγάνη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που βίωσε η αγαπημένη της φίλη τα τελευταία χρόνια, αλλά και στο παράπονο που της έμεινε μετά τον θάνατό της.

Οι δύο γυναίκες γνωρίζονταν εδώ και πολλά χρόνια και είχαν βρεθεί αρκετές φορές μαζί στη θεατρική σκηνή και μπροστά στις κάμερες. Ανάμεσα στις τηλεοπτικές συνεργασίες τους ήταν και η επιτυχημένη σειρά «Μαρία η άσχημη».

Το απόγευμα της Παρασκευής, η Καίτη Φίνου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια παλαιότερη κοινή τους φωτογραφία, αποκαλύπτοντας πως ήθελε να επισκεφθεί τη συνάδελφό της στο νοσοκομείο, αλλά πληροφορήθηκε ότι εκείνη βρισκόταν σε κώμα.

«Άλλη μια δύσκολη μέρα. Άλλη μια μεγάλη απώλεια. Ένας ένας φεύγουν οι άνθρωποι με τους οποίους μοιραστήκαμε τόσα χρόνια δουλειάς, τόσες όμορφες στιγμές και αναμνήσεις. Με τη Μάγδα συνεργαστήκαμε πολλές φορές, κυρίως στο θέατρο, αλλά και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, στη σειρά «Μαρία η άσχημη».

Ήθελα να πάω να τη δω στο νοσοκομείο, αλλά με ενημέρωσαν ότι βρισκόταν σε κώμα. Δεν περίμενα ότι θα έφευγε. Όλοι μέσα μας κρατούσαμε την ελπίδα πως ίσως να γινόταν ένα θαύμα», έγραψε αρχικά.

Οι δύσκολες στιγμές και το παράπονο της Καίτης Φίνου

Η ηθοποιός θυμήθηκε επίσης την καταστροφή του σπιτιού της Μάγδας Τσαγγάνη από πυρκαγιά και τις δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στη συνέχεια. Όπως ανέφερε, η Αίγινα αποτελούσε για εκείνη ένα καταφύγιο μακριά από τα προβλήματά της.

«Πόνεσε πολύ η Μάγδα μας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Είδε το σπίτι της να καταστρέφεται από τη φωτιά και αναγκάστηκε να ξεκινήσει τόσα πράγματα από την αρχή. Ευτυχώς είχε το σπίτι της στην Αίγινα, όπου μπορούσε να ξεφεύγει λίγο από τις στενοχώριες της.

Ερχόταν αρκετά συχνά στο Σπίτι του Ηθοποιού, να πιούμε έναν καφέ, να μας δει, να κουβεντιάσουμε.

Και πόσο λυπάμαι τώρα που δεν βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες μαζί στις τελευταίες αυτές συναντήσεις μας. Πού να φανταστούμε ότι θα ήταν οι τελευταίες…

Πάντα νομίζουμε πως έχουμε χρόνο.

Καλό ταξίδι, αγαπημένη μας Μάγδα. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου. Να μην πονάς πια».

Η Καίτη Φίνου ολοκλήρωσε την ανάρτησή της με τη φράση: «Θα σε θυμόμαστε με πολλή αγάπη».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TLIFE, δεν έχουν ακόμη καθοριστεί οι λεπτομέρειες της κηδείας της Μάγδας Τσαγγάνη, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες να εντοπιστεί συγγενικό της πρόσωπο που θα αναλάβει τις σχετικές διαδικασίες.