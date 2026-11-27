Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Μάγδας Τσαγγάνη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από πολύμηνη περιπέτεια με την υγεία της.

Ανάμεσα στους συναδέλφους της που θέλησαν να την αποχαιρετήσουν δημόσια ήταν και ο Αργύρης Αγγέλου, ο οποίος είχε συνεργαστεί μαζί της πριν από περισσότερα από 20 χρόνια στην επιτυχημένη σειρά του Mega «Σαββατογεννημένες». Ο ηθοποιός αναδημοσίευσε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την ανάρτηση του Γιώργου Καπουτζίδη, γράφοντας μόλις δύο λέξεις: «Αντίο, μαμά», τις οποίες συνόδευσε με emoji με ραγισμένες καρδιές.

Η συγκεκριμένη προσφώνηση είχε ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία, καθώς η Μάγδα Τσαγγάνη είχε υποδυθεί τη μητέρα του τηλεοπτικού του χαρακτήρα στην αγαπημένη κωμική σειρά. Νωρίτερα, και ο Γιώργος Καπουτζίδης είχε αποχαιρετήσει την ηθοποιό δημοσιεύοντας φωτογραφίες της και γράφοντας: «Η υπέροχη Μάγδα μας! Η αγαπημένη της φωτογραφία». Περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά τις «Σαββατογεννημένες», οι δύο ηθοποιοί αποχαιρετούν με συγκίνηση τη συνάδελφό τους, με την οποία μοιράστηκαν ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της τηλεοπτικής τους διαδρομής.