Τέσσερα χρόνια κοινής πορείας μετρούν η Κατερίνα Λιόλιου και ο Χάρης Παπατζανής, με τον έρωτά τους να παραμένει ολοζώντανος και τους δυο τους να μην διστάζουν να εκδηλώνουν δημόσια τα συναισθήματά τους.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια και ο σύντροφός της πραγματοποίησαν πρόσφατα κοινή βραδινή έξοδο στο Μέγαρο Μουσικής, όπου ο φωτογραφικός φακός τούς απαθανάτισε να ανταλλάσσουν τρυφερά φιλιά και αγκαλιές. Το ζευγάρι έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετο, απολαμβάνοντας ο ένας τη συντροφιά του άλλου, χωρίς να κρύβει την τρυφερότητά του μπροστά στους φωτογράφους. Οι δυο τους, εκτός από την προσωπική τους ζωή, μοιράζονται και την επαγγελματική τους καθημερινότητα, καθώς ο Χάρης Παπατζανής κατέχει τη θέση του Head Manager of Bookings and Productions στην Panik Records, στηρίζοντας ενεργά την καριέρα της αγαπημένης του.

Η Κατερίνα Λιόλιου, μάλιστα, έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν τον σύντροφό της «άνθρωπό της», ενώ σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» είχε μιλήσει ανοιχτά για το ενδεχόμενο γάμου και δημιουργίας οικογένειας. «Προς το παρόν δεν είναι στα σχέδια ο γάμος, αλλά δεν αποκλείω κάτι. Δεν αποκλείω κάτι για το μέλλον. Αυτήν τη στιγμή μας γεμίζουν άλλα πράγματα. Μου αρέσει να ζω το κάθε πράγμα που έρχεται στη ζωή μου όταν έρχεται. Μακάρι στο μέλλον να με αξιώσει ο Θεός να κάνω ένα παιδί ή δύο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. «Πιστεύω θα το νιώσω όταν έρθει η ώρα. Θα το αισθανθώ», είχε συμπληρώσει η τραγουδίστρια.