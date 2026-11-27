Ο βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. Γιώργος Κοτρωνιάς συναντήθηκε, στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Περού στη Βουλή, με τον πρέσβη του Περού Αρτούρο Αρσινιέγκα.

Της Βίβιαν Μπενέκου

«Οι σχέσεις της Ελλάδας και του Περού ενισχύονται και χαίρομαι που η Ομάδα Φιλίας συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια. Μέσα από την κοινοβουλευτική διπλωματία διατηρούμε ανοιχτό τον διάλογο και δημιουργούμε ευκαιρίες για στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών» λέει στη στήλη ο βουλευτής, που θέλησε να πάρει και κάποιες πληροφορίες για την ιστορία του Περού από «πρώτο χέρι».