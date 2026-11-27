Εκκληση έκανε η Ελενα Γαλύφα, ζητώντας από όλους μας να προσέχουμε λίγο περισσότερο τις καθημερινές μας εμφανίσεις! Οπως τονίζει, δεν γίνεται να κυκλοφορούμε στον δρόμο φορώντας ό,τι βρούμε μπροστά μας, ακόμα και τις πρωινές ώρες. Μάλιστα, θεωρεί ότι αυτή η συνήθεια είναι ένας από τους λόγους που μας χαρακτηρίζουν ως λαό χωρίς ιδιαίτερο στιλ!



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