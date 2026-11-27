Μια σπάνια αναφορά στον πρώην σύζυγό της, Μπρούνο Τσιρίλο, έκανε η Έλενα Ασημακοπούλου, αποκαλύπτοντας πώς έχει διαμορφωθεί η σχέση τους πέντε χρόνια μετά τον χωρισμό τους.

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και μίλησε για τις ισορροπίες που έχουν καταφέρει να διατηρήσουν, παρά τη χιλιομετρική απόσταση που τους χωρίζει. Όπως αποκάλυψε, ο πρώην ποδοσφαιριστής έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ιταλία, ωστόσο επισκέπτεται την Ελλάδα κάθε μήνα και φροντίζει να έχει ενεργό ρόλο στην καθημερινότητα της κόρης τους, Μαρίας.

Η Έλενα Ασημακοπούλου παραδέχτηκε, μάλιστα, πως χρειάστηκε αρκετή προσπάθεια προκειμένου να φτάσουν στο σημείο να διατηρούν σήμερα μια τόσο καλή σχέση. «Είμαστε σε πολύ καλή φάση τώρα. Περνάς από διάφορα στάδια όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι και πέντε χρόνια πριν, αλλά τώρα είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή σχέση γενικά. Ζει μόνιμα στην Ιταλία. Έρχεται κάθε μήνα βέβαια. Μπορεί να λείπει, αλλά είναι τόσο παρών στην καθημερινότητα της Μαρίας με τον δικό του τρόπο. Μιλάνε συνεχώς. Εντάξει, τις ώρες που δε μιλάνε είναι όταν η μικρή είναι στο σχολείο. Μετά είναι πολύ έντονη η παρουσία του κι ας μην είναι εδώ. Ήθελε δουλειά όλο αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.