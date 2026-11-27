Πέμπτη βράδυ, λίγο μετά τις 20.00, και στο Wave, στο Νέο Ηράκλειο, κάτι διαφορετικό ετοιμάζεται να συμβεί. Το κλαμπ «φοράει» τα ρεμπέτικα ρούχα του, τα τραπέζια γεμίζουν με νεαρόκοσμο και οι πρώτες νότες από το μπουζούκι και το μπαγλαμαδάκι δίνουν το σύνθημα. Στη σκηνή ανεβαίνει ο Τάκι Τσαν, ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την ιστορία του ελληνικού χιπ χοπ, αλλά αυτήν τη φορά έχει δίπλα του το Λαϊκό Κρου. Μαζί με τον γιο του Νίκο Τσαν και την παρέα τους πιάνουν παλιούς λαϊκούς σκοπούς από Τσιτσάνη, Βαμβακάρη κι άλλες εμβληματικές μορφές του πενταγράμμου, αποδεικνύοντας ότι η μουσική δεν έχει στεγανά. Κι αν κάποιος περίμενε ότι ο «άρχοντας του ελληνικού χιπ χοπ» θα περιοριζόταν σε μια νοσταλγική αναδρομή στο παρελθόν, μάλλον δεν έχει καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Τάκι Τσαν.

Από τον Ηλία Μαραβέγια

Το ρεμπέτικο δεν είναι για εκείνον μουσική παρένθεση ούτε αλλαγή κατεύθυνσης. Είναι ακόμα ένα δημιουργικό ταξίδι, που μετράει ήδη εννέα χρόνια. Οπως αποδεικνύεται, το απολαμβάνει με την ψυχή του. «Δεν είναι στροφή, αλλά παράλληλη δράση. Είναι ένα από τα πολλά πράγματα που κάνω. Δεν ασχολούμαι μόνο με τη ραπ ή το ρεμπέτικο. Κάνω και τατουάζ – αυτή είναι η πρωινή μου δουλειά. Φτιάχνω πίνακες, θέλω να γίνω σκηνοθέτης και έχω τρεις ταινίες στα σκαριά. Γενικά, θέλω να κάνω πολλά πράγματα που έχουν σχέση με την τέχνη. Θα ήθελα να φτιάχνω και αγάλματα, αλλά δεν έχω τα μπράτσα! Θα το προσπαθούσα, όμως, ακόμη κι αυτό. Αν μου έδινες ένα κομμάτι μάρμαρο, ένα σφυρί κι ένα καλέμι, κάτι θα έφτιαχνα!» λέει ο ίδιος στην «Espresso».

Η σχέση του με το λαϊκό τραγούδι έχει βαθιές ρίζες. Γεννημένος στο Σαν Ντιέγκο το 1979 από Ελληνες γονείς, επέστρεψε στην Ελλάδα σε ηλικία πέντε ετών, έχοντας ήδη πάρει τα πρώτα μουσικά ερεθίσματα από το οικογενειακό περιβάλλον. «Στο σπίτι ακούγονταν πάντα λαϊκά τραγούδια. Ο πατέρας μου γούσταρε πολύ το μπουζούκι και τα μόνα πράγματα που έχουμε κληρονομήσει από εκείνον εγώ και ο αδελφός μου, πέρα από το επίθετό μας, είναι από ένα μπουζούκι, ένα τρίχορδο κι ένα τετράχορδο, καθώς και ένα βιβλίο του Ηλία Πετρόπουλου που λέγεται “Τα Ρεμπέτικα”, σε έκδοση του 1968. Αυτό είναι, θα έλεγα, η βίβλος του ρεμπέτικου».

Ο πατέρας του είχε εργαστεί ως μάγειρας σε ελληνικά μαγαζιά της Αμερικής, ανάμεσά τους και στο Bouzouki Lounge, στο Ντιτρόιτ, όπου έρχονταν καλλιτέχνες από την Ελλάδα. «Είχε δύο μπουζούκια και ένα ακορντεόν. Προσπαθούσε να μάθει να παίζει, αλλά δεν είχε υπομονή. Ούτε κι εγώ έμαθα μπουζούκι. Ο γιος μου, ο Νίκος, έμαθε. Εγώ έμαθα μπαγλαμαδάκι, αλλά κι εκεί βρίσκομαι ακόμη σε πρώιμο στάδιο».

Η άλλη μεγάλη του αγάπη, το χιπ χοπ, ήρθε μέσα από τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον Dj ALX των Terror X Crew. «Ξεκίνησα επηρεασμένος από τον αδελφό μου, που ήταν μεγαλύτερος και ασχολούνταν κι εκείνος με το χιπ χοπ. Ετσι, δίπλα του άρχισα να μαθαίνω κι εγώ, όπως συμβαίνει συνήθως ανάμεσα στα αδέλφια: ο μικρότερος μαθαίνει από τον μεγαλύτερο». Ηταν μια εποχή που η ραπ βρισκόταν ακόμα στο underground, με περιορισμένο κοινό και αρκετές προκαταλήψεις.

Σήμερα, που το είδος κυριαρχεί στις προτιμήσεις της νεολαίας, ο ίδιος αναζητά νέες προκλήσεις. «Τώρα όλα είναι ραπ. Ολος ο κόσμος ακούει ραπ. Οταν ξεκίνησα εγώ να ασχολούμαι, δεν άκουγε όλος ο κόσμος και, για κάποιον λόγο, μου άρεσε αυτό. Τώρα, που ακούνε όλοι, δεν είναι τόσο συναρπαστικό για μένα. Αυτό που με εξιτάρει περισσότερο τώρα είναι το μπουζούκι, γιατί εκεί έχω πολλά περισσότερα πράγματα να ανακαλύψω και να κατακτήσω».

Η συζήτησή μας δεν θα μπορούσε να μη γυρίσει στο 2003, όταν η «Espresso» είχε κάνει πρωτοσέλιδο το άλμπουμ του «Ρίμα για το χρήμα», με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Προκαλεί το cd της βωμολοχίας». Ενα δημοσίευμα που τότε τον είχε ενοχλήσει, αλλά σήμερα το θυμάται με χαμόγελο. «Αρχικά με είχε ενοχλήσει, δεν σου κρύβω. Οσο περνούσε όμως ο καιρός, συνειδητοποίησα ότι τελικά ήταν μια καλή προβολή. Σήμερα, όταν βλέπω εκείνο το πρωτοσέλιδο, νιώθω περήφανος, γιατί κατάφερα να κάνω την κοινωνία να σχολιάσει τη δουλειά μου. Πολλά από τα τραγούδια τα λέω ακόμη στα live μου».

Οπως εξηγεί, η επιτυχία ήρθε περίπου τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του δίσκου, όταν τα βιντεοκλίπ των τραγουδιών «Στην Αθήνα» και «Θαύμα» έφεραν τη δουλειά του στο ευρύτερο κοινό. «Το “Θαύμα” έμεινε πέντε εβδομάδες στο νούμερο ένα του Top 10 του MAD. Αμέσως μετά από εμάς ήταν ο Καρβέλας με το τραγούδι “Ο σκύλος μου είναι gay”. Τότε άρχισε να γίνεται γνωστό το συγκεκριμένο cd. Εξ ου και το πρωτοσέλιδο της “Espresso”».

Και τι ήταν αυτό που είχε προκαλέσει τόσο θόρυβο; «Εντάξει, τα τραγούδια μου έχουν βωμολοχίες. Ωστόσο, στο cd υπήρχε ένα τραγούδι, το “Σούζη”, που είχε πολλές βωμολοχίες. Ηταν όμως κρυφό κομμάτι, δηλαδή δεν υπήρχε στο tracklist. Επρεπε να αφήσεις ένα κομμάτι να παίξει ολόκληρο για να εμφανιστεί.… » εξηγεί. Ο Τάκι Τσαν έχει τρία παιδιά και δηλώνει πως προσπαθεί να είναι ουσιαστικά παρών στη ζωή τους. «Εχω μάθει ένα πράγμα: όταν κάνω κάτι, προσηλώνομαι σε αυτό. Οταν κάνω τατουάζ, κάνω focus στο τατουάζ. Οταν τραγουδάω, κάνω focus στο τραγούδι. Οταν είμαι με τα παιδιά μου, κάνω focus στα παιδιά μου».

Οσο για τον έρωτα; Εκεί η απάντησή του είναι χαρακτηριστική του… Τάκι Τσαν. «Πάει όλο και καλύτερα αυτή η δουλειά. Κι αυτό γιατί αρχίζω και ερωτεύομαι τον εαυτό μου και, όσο συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχει πολύς χώρος για κάποιον άλλον». Δεν αργεί, μάλιστα, να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί. «Καμιά φορά κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω: “Είναι ένα θαύμα που υπάρχει αυτή η ύπαρξη”. Νιώθω ευγνώμων και δεν το λέω αυτό ψωνιστικά. Είναι κάτι που μπορεί να το νιώσει οποιοσδήποτε άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι είμαι καλά με τον εαυτό μου. Δεν είναι απλώς ότι μου αρέσει ο εαυτός μου, τρελαίνομαι γι’ αυτόν, πεθαίνω! Κάποιος μπορεί να πει ότι ίσως είμαι λίγο νάρκισσος, αλλά δεν είμαι. Ξέρεις γιατί; Γιατί μου αρέσουν και οι άλλοι άνθρωποι».».

Οταν η κουβέντα πηγαίνει στις επικρίσεις που δέχεται το χιπ χοπ για τον σεξισμό, τη χλιδή και τη βία, δεν προσπαθεί να ωραιοποιήσει τα πράγματα. «Μπορεί ο άλλος να έχει και δίκιο, όταν σου λέει κάτι τέτοιο. Τι να του πεις; Οτι δεν έχει δίκιο; Κι αν έχει;». Για εκείνον, πάντως, σημασία έχει η πρόθεση και ο τρόπος επικοινωνίας. «Είναι άλλο να έρθει κάποιος και να σου πει: “Ξέρεις κάτι; Αυτό που είπες με έκανε να αισθανθώ άσχημα” και άλλο να αρχίσει να σε βρίζει. Στην πρώτη περίπτωση μπορεί να το σκεφτώ και να προσπαθήσω να αλλάξω τον εαυτό μου. Στη δεύτερη δεν πρόκειται να βγει άκρη». Δεν του αρέσουν, επίσης, οι πραγματικές συγκρούσεις μεταξύ ράπερ, που καταλήγουν σε ξυλοδαρμούς. «Εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω σε διάφορες ταινίες, όπου οι άνθρωποι λύνουν τις διαφορές τους μέσα από τον χορό, μέσα από την τέχνη, δηλαδή. Αυτό είναι ωραίο».

Οσο για τον άνθρωπο πίσω από το όνομα Τάκι Τσαν, η ιστορία έχει και μια δόση χιούμορ. «Μου το έβγαλαν στο Barcode Tattoo μαζί με τον Ανδρέα Μαρνέζο, τον μπαμπά του Rack. Μου το έβγαλαν εκεί επειδή μου άρεσαν τα ιαπωνικά τατουάζ και το συνδύασαν με τον Τσάκι Τσαν» λέει στην «Espresso» ο Παναγιώτης Στραβαλέξης, όπως είναι το πραγματικό όνομα του καλλιτέχνη, ο οποίος συστήθηκε αρχικά στο κοινό ως Τυμβωρύχος και έκανε μεγάλα σουξέ ως Παιδί Θαύμα, για να εδραιωθεί τελικά ως Τάκι Τσαν, διανύοντας μια διαδρομή με πολλές καλλιτεχνικές στάσεις.

Οπως φαίνεται, δεν σκοπεύει να σταματήσει εδώ. Η ραπ παραμένει στη ζωή του, με νέο δίσκο στα σκαριά. Το τατουάζ εξακολουθεί να αποτελεί την καθημερινή του δουλειά, ενώ το μπαγλαμαδάκι και το Λαϊκό Κρου έχουν αποκτήσει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.

Ο πολυτάλαντος γιος του Νίκος και το Λαϊκό Κρου

Η ενασχόληση με το ρεμπέτικο απέκτησε ξεχωριστή σημασία μέσα από τη σχέση του με τον γιο του. Ολα άρχισαν πριν από περίπου εννέα χρόνια, όταν ο Τάκι Τσαν, έχοντας στο μυαλό του μια ταινία για τον Μάρκο Βαμβακάρη, αποφάσισε να αγοράσει το πρώτο του μπαγλαμαδάκι.

«Μέσα στην πρώτη εβδομάδα που το πήρα, έγραψα ένα τραγούδι πάνω στο μπαγλαμαδάκι. Βλέποντάς με να παίζω, ο γιος μου, ο Νίκος, πήρε κι εκείνος το μπαγλαμαδάκι. Παρατηρούσα ότι το έπαιζε πολύ καλά, είχε έφεση. Ετσι, του έκανα έκπληξη και του πήρα ένα μπουζούκι. Τον πήγα και σε έναν δάσκαλο στη Νέα Πεντέλη και μέσα σε οκτώ μήνες μού λέει: “Μπαμπά, δεν χρειάζεται πια να πηγαίνω στον δάσκαλο”. Το παιδί είχε αρχίσει να βγάζει τα κομμάτια τρία τρία!»

Η μουσική έγινε ακόμα ένας κοινός τόπος ανάμεσά τους. Ο Νίκος ασχολήθηκε και με το χιπ χοπ, κυκλοφόρησε δικές του δουλειές, τραγουδά, παίζει, γράφει μουσική και στίχους. «Το γεγονός ότι ο Νίκος έγινε τόσο γρήγορα τόσο καλός στο μπουζούκι μού έδωσε το έναυσμα να θέλω να ασχοληθώ ακόμα περισσότερο με αυτή τη μουσική. Ακριβώς επειδή με τον γιο μου είμαστε μαζί σε αυτό. Ξεκινήσαμε μαζί, αλλά ο Νίκος βρίσκεται πλέον σε άλλο level».

Κάπως έτσι γεννήθηκε το Λαϊκό Κρου, μια εννεαμελής ομάδα που δεν περιορίζεται στην εκτέλεση παλιών τραγουδιών, αλλά δημιουργεί και δικό της υλικό. Εκτός από τον Τάκι Τσαν και τον Νίκο Τσαν, στο σχήμα συμμετέχουν η Αντωνία Κολιάδη στο βιολί, με καταγωγή από τον Αρχάγγελο της Ρόδου, ο Δημήτρης Καραγιάννης, που γράφει τραγούδια, ο Γιάννης Φιόλας, που παίζει βιολόλυρο και ασχολείται με την παραδοσιακή και τη νησιώτικη μουσική, ο Γιώργος Βαρβιτσιώτης στην κιθάρα, ο Γιώργος Ιατρίδης, ο Σάκης Αποστολόπουλος και ο Διονύσης Φαρμάκης.

«Εχουμε βρει ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε όλοι το ίδιο όραμα. Το Λαϊκό Κρου είμαστε εννέα άτομα και έχουμε όλοι κοινό στόχο. Αλλοι γράφουν, άλλοι παίζουν, άλλοι τραγουδάνε κι άλλοι κάνουν και τα δύο. Ο γιος μου, ο Νίκος, τραγουδάει, παίζει και γράφει μουσική και στίχους. Εχουμε και τραγούδια που έχουμε γράψει μαζί».

Κάθε Πέμπτη στο Wave το πρόγραμμα ξεκινά με τους μεγάλους του ρεμπέτικου και στη συνέχεια βρίσκουν τη θέση τους οι δικές τους δημιουργίες. «Λέμε Τσιτσάνη, Βαμβακάρη κι άλλους παλιούς. Πρώτα τιμάμε τους παλιούς, γιατί αυτοί άνοιξαν τον δρόμο και εκτέθηκαν πρώτοι, πριν από όλους εμάς, που ακολουθήσαμε. Πάντα θα παίζουμε αυτά τα κομμάτια, γιατί τα αγαπάει ο κόσμος». Δεν τους ενδιαφέρει, ωστόσο, να αντιγράψουν το παρελθόν. «Δεν μας ενδιαφέρει να θυμίζουν τα παλιά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι λαϊκά τραγούδια. Γιατί και τα ρεμπέτικα λαϊκή μουσική είναι, γι’ αυτό κι εμείς λεγόμαστε Λαϊκό Κρου».