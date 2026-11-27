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Μια αναδρομή στο θρυλικό σίριαλ «Στο παρά 5» έκαναν η Αγγελική Λάμπρη και ο Αργύρης Αγγέλου! Μέσα από το καμαρίνι της θεατρικής παράστασης «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης», στην οποία πρωταγωνιστούν φέτος, αναπαρέστησαν χαρακτηριστική σκηνή της σειράς. Τότε που ο Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) έπρεπε να μετρήσει ένα σχοινί 25 μέτρων, αλλά τελικά έφερε ένα πολύ πιο κοντό!
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