Επική γκάφα έκανε ο Ηλίας Μπογδάνος, την οποία μάλλον θα θυμάται για καιρό! Ο τραγουδιστής αγόρασε ένα ολοκαίνουργιο iPad, βγήκε από το κατάστημα και το ακούμπησε για λίγο σε ένα παγκάκι, προκειμένου να φορέσει το κράνος του, προτού ανέβει στη μηχανή. Μόνο που μέσα στη βιασύνη του το ξέχασε εκεί και έφυγε! Καλά διαβάσατε!