Στην απόλυση συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού» προχώρησε το OPEN, μετά τη διαρροή του βίντεο με τη λογομαχία ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, ο τηλεοπτικός σταθμός εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον τηλεοπτικό κόσμο τις τελευταίες ημέρες.

Όπως γνωστοποίησε το κανάλι, ολοκληρώθηκε η εσωτερική έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διέρρευσαν τα πλάνα της αντιπαράθεσης των δύο παρουσιαστών, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος της εκπομπής.

Σύμφωνα με το OPEN, συντελεστής του «10 Παντού» κατέγραψε τη λογομαχία από το control room και στη συνέχεια έστειλε το επίμαχο υλικό σε πολλούς παραλήπτες. Ο σταθμός χαρακτήρισε την ενέργεια παράνομη και αντιδεοντολογική και προχώρησε στην καταγγελία της σύμβασης του συγκεκριμένου προσώπου, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Η επίσημη ανακοίνωση του OPEN

Το OPEN στοχοποιήθηκε εξαιτίας μίας παράνομης και απόλυτα αντιδεοντολογικής ενέργειας συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού», που κατέγραψε στο control room και, στη συνέχεια, κοινοποίησε σε πολλούς παραλήπτες, μία λογομαχία μεταξύ των δύο παρουσιαστών-δημοσιογράφων, η οποία έλαβε χώρα εκτός αέρα, στο διάλειμμα της εκπομπής.

Η ενδελεχής εσωτερική έρευνα οδήγησε σε ασφαλή συμπεράσματα. Σε συνέχεια αυτής, η σύμβαση του συντελεστή της εκπομπής καταγγέλθηκε από τον σταθμό.