Μακριά από τα φώτα της πασαρέλας και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η Βίκυ Καγιά αφιέρωσε χρόνο στην 11χρονη κόρη της, Μπιάνκα, πραγματοποιώντας μια χαλαρή έξοδο στα νότια προάστια.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε μητέρα και κόρη στη Γλυφάδα, όπου απόλαυσαν τη βόλτα και τις αγορές τους, έχοντας στην παρέα τους την καλή φίλη της παρουσιάστριας, Ευγενία Μεντζάκη, και την κόρη της, Τζουλιάνα. Χαμογελαστή και με casual εμφάνιση, η Βίκυ Καγιά απόλαυσε τις στιγμές με την κόρη της, λίγο μετά την ξεχωριστή εμπειρία που έμελλε να μοιραστούν στο φετινό MadWalk. Η 11χρονη Μπιάνκα έκανε το ντεμπούτο της στον κόσμο της πασαρέλας, φορώντας δημιουργίες από τη συλλογή της μητέρας της, στο fashion act με την Ήβη Αδάμου. Η Βίκυ Καγιά, εκτός από την παρουσίαση της λαμπερής διοργάνωσης, είχε αναλάβει και την παρουσίαση της δικής της συλλογής.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια, που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Ηλία Κρασσά, δύο παιδιά, την Μπιάνκα και τον Κάρολο, έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη σημασία που έχει για εκείνη η ουσιαστική παρουσία στη ζωή τους. «Είναι πολύ σημαντικό να είσαι κοντά στα παιδιά σου γιατί μεγαλώνοντας έχουν την ανάγκη σου και συναισθηματικά αλλά και γενικά», είχε δηλώσει τον περασμένο Μάιο στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Παρά το απαιτητικό επαγγελματικό της πρόγραμμα, η Βίκυ Καγιά φροντίζει να απολαμβάνει την καθημερινότητα με τα παιδιά της, αναγνωρίζοντας πως κάθε ηλικία φέρνει νέες προκλήσεις αλλά και διαφορετικές χαρές στη μητρότητα.