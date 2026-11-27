Με ένα βίντεο γεμάτο αναμνήσεις από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο αποχαιρέτησε η Φίνος Φιλμ τον Δημήτρη Καλλιβωκά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Η ιστορική εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε την Παρασκευή στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram αποσπάσματα από ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε ο ηθοποιός, αποτίοντας φόρο τιμής στον αγαπημένο «τζέντλεμαν» του ελληνικού σινεμά.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς συνεργάστηκε με τον Φιλοποίμενα Φίνο σε έντεκα ταινίες μέσα σε διάστημα εννέα ετών. Στη μεγάλη οθόνη υποδύθηκε συχνά τον γοητευτικό υποψήφιο γαμπρό που τελικά έβλεπε την αγαπημένη του να καταλήγει στην αγκαλιά κάποιου άλλου.

«Η τρελή μας οικογένεια φτώχυνε»

«Η τρελή μας οικογένεια φτώχυνε σήμερα, καθώς αποχαιρετούμε τον Μίκη μας, τον αγαπημένο «τζέντλεμαν» του ελληνικού σινεμά, Δημήτρη Καλλιβωκά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών. Ο Δημήτρης μπήκε στην οικογένεια της Φίνος Φιλμ το 1962 και συνεργάστηκε με τον Φίνο σε έντεκα κινηματογραφικές παραγωγές μέχρι το 1971. Τον απολαύσαμε κυρίως σε ρόλους επίδοξων γαμπρών που έχαναν την εκλεκτή της καρδιάς τους – «αντεραστές», όπως τους αποκαλούσε με χιούμορ ο ίδιος – αλλά και σε ρόλους γιατρού, καπετάνιου και εμίρη», αναφέρει η Φίνος Φιλμ στην ανάρτησή της.

Η εταιρεία στάθηκε ιδιαίτερα στη θεατρική διαδρομή του ηθοποιού, αλλά και στο έργο του ως δασκάλου υποκριτικής.

«Πέρα όμως από τη γοητευτική κινηματογραφική του φυσιογνωμία, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς υπήρξε ένας σπουδαίος θεατρικός ηθοποιός με βαθιά παιδεία και καλλιέργεια. Μαθητής του Δημήτρη Ροντήρη και του Αιμίλιου Βεάκη, διέγραψε μια πλούσια καλλιτεχνική πορεία που ξεκίνησε από το Εθνικό Θέατρο και απλώθηκε στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη διδασκαλία της υποκριτικής».

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της η Φίνος Φιλμ θυμήθηκε και τη βράβευση του ηθοποιού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 2025.

«Με την έμφυτη ευγένειά του, το λεπτό του χιούμορ και την υποδειγματική του συνέπεια σε κάθε συνεργασία, υπήρξε η επιτομή του ήθους και της αξιοπρέπειας, τόσο στην τέχνη όσο και στη ζωή του. Μόλις πέρυσι, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, είχαμε τη χαρά να τον τιμήσουμε για τη συνολική προσφορά του στον πολιτισμό».