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Σε αμηχανία ήρθε ο Χρήστος Φερεντίνος το απόγευμα της Παρασκευής στο «Στούντιο 4», όταν ένας καλεσμένος της εκπομπής αναφέρθηκε στο αισθηματικό παρελθόν του παρουσιαστή, με την Κατερίνα Καραβάτου να σπεύδει να παρέμβει.

Οι δύο παρουσιαστές της ΕΡΤ συνομιλούσαν σε απευθείας σύνδεση με τον Λεωνίδα Ξηντάρα, ο οποίος βρισκόταν στην Παπούα Νέα Γουινέα. Η κουβέντα γύρω από τα ταξίδια πήρε απρόσμενη τροπή, όταν ο καλεσμένος θυμήθηκε μια παλαιότερη συνάντησή του με τον Χρήστο Φερεντίνο στη Μήλο.

«Χρήστο, είχαμε γνωριστεί πρόσφατα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τότε που είχες έρθει στη Μήλο; Είχαμε συναντηθεί, είχες έρθει στο εστιατόριό μου…», ανέφερε αρχικά ο Λεωνίδας Ξηντάρας.

Η επόμενη ερώτησή του, ωστόσο, αιφνιδίασε τον παρουσιαστή, καθώς αφορούσε τη γυναίκα που τον συνόδευε στο νησί.

«Όχι, μην δίνεσαι μόνος σου»

Ο Χρήστος Φερεντίνος προσπάθησε να αποφύγει τις αποκαλύψεις, ενώ η Κατερίνα Καραβάτου παρενέβη με χιούμορ. Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Λεωνίδας Ξηντάρας: «Να σου θυμίσω και με ποια;»

Χρήστος Φερεντίνος: «Όχι!»

Λεωνίδας Ξηντάρας: «Να σου θυμίσω και με ποια;»

Χρήστος Φερεντίνος: «Όχι, δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες.»

Κατερίνα Καραβάτου: «Όχι, μην το πεις αυτό.»

Χρήστος Φερεντίνος: «Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι!»

Κατερίνα Καραβάτου: «Χριστέ μου!»

Χρήστος Φερεντίνος: «Με τη Χριστίνα, είπες;»

Κατερίνα Καραβάτου: «Όχι, μην δίνεσαι μόνος σου, δεν είπε.»

Λεωνίδας Ξηντάρας: «Ναι!»

Χρήστος Φερεντίνος: «Εντάξει, έχουν περάσει πολλά χρόνια.»

Η Κατερίνα Καραβάτου δεν άφησε ασχολίαστο το περιστατικό ούτε στο τέλος της ζωντανής σύνδεσης. «Θέλουμε κι εμείς να τα μάθουμε αυτά», είπε στον συμπαρουσιαστή της, με εκείνον να της απαντά: «Τι να μάθεις; Τι είχα πριν 10 χρόνια;»