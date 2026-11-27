Την προσωπική ζωή του Θωμά Ζάμπρα έφερε στο προσκήνιο η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία δεν δίστασε να τον ρωτήσει στον αέρα της εκπομπής της για τη σχέση του με την κόρη της Μπέσσυς Μάλφα και του Γεράσιμου Σκιαδαρέση, Νίκη.

Ο γνωστός κωμικός βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» μαζί με τον Διονύση Ατζαράκη, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας κωμικής σειράς του Alpha, «Κακές Ιδέες», το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Λίγο πριν αποχαιρετήσει τους καλεσμένους της, η παρουσιάστρια πέρασε από τα επαγγελματικά στα αισθηματικά, θέλοντας να μάθει αν ο Θωμάς Ζάμπρας μιλά δημόσια για τον έρωτά του με τη νεαρή τραγουδίστρια.

«Ξέρω ότι είσαι σε σχέση με μία από τις Σκιαδαρέσες, το λέτε ή είναι μυστικό;», τον ρώτησε η Κατερίνα Καινούργιου.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε τη σχέση του με τη Νίκη Σκιαδαρέση, εξηγώντας πως δεν την κρατούν κρυφή, αλλά ούτε και επιδιώκουν να απασχολούν τη δημοσιότητα με την προσωπική τους ζωή.

Στο πλευρό της αγαπημένης του

Παρότι το ζευγάρι προτιμά να διατηρεί χαμηλούς τόνους, δεν αποφεύγει τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Σύμφωνα με το TLIFE, ο Θωμάς Ζάμπρας στηρίζει την αγαπημένη του στα επαγγελματικά της βήματα και δίνει το «παρών» στις συναυλίες των «Σκιαδαρεσών», του μουσικού διδύμου που αποτελούν η Νίκη και η δίδυμη αδελφή της, Όλγα.