Ούτε νυφικό έχει διαλέξει ακόμη η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία, αντί να ασχολείται με τις προετοιμασίες του γάμου της με τον Γιάννη Καραβασάνη, ετοιμάζεται για ακόμη ένα ταξίδι στο πλευρό του αγαπημένου της.

Η παρουσιάστρια και μοντέλο συνάντησε την κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 στο αεροδρόμιο και, στις δηλώσεις που προβλήθηκαν την Παρασκευή, αντιμετώπισε με χιούμορ τις ερωτήσεις για τον επικείμενο γάμο της.

«Και μη ρωτήσεις για τον γάμο, γιατί αντί να κανονίσω γάμο πάω και πάλι ταξίδι», είπε γελώντας.

Όσο για το νυφικό και το πώς φαντάζεται την ημέρα του γάμου της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί μια υπερπαραγωγή, αλλά μια όμορφη γιορτή με τους αγαπημένους της ανθρώπους.

«Όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Θα ήθελα απλά να περάσουμε καλά και να είναι κάτι απλό και όχι πολύ φορτωμένο, ούτε πολύ πολύ χαμός. Έτσι ένα ωραίο πάρτι θα ήθελα. Μόνο αυτό. Δεν θέλω κάτι άλλο».

«Δεν πέφτω εγώ σε αυτές τις παγίδες»

Η παρουσιάστρια δεν αποκάλυψε την ημερομηνία του γάμου, παραδέχτηκε όμως ότι ο μέλλων σύζυγός της έχει αρχίσει να διευρύνει τη λίστα των προσκεκλημένων.

«Μέχρι στιγμής είχα όριο. Τώρα αρχίζει λίγο και ανοίγει αυτό το όριο ο Γιάννης, έχω να σας πω», ανέφερε, προσθέτοντας με χιούμορ: «Με προκαλεί να ετοιμάσω γάμο. Με προκαλεί. Δεν πέφτω εγώ σε αυτές τις παγίδες».

Όταν η συζήτηση πέρασε στη σχέση τους και στο κατά πόσο παραμένει ερωτευμένη έπειτα από τόσα χρόνια γνωριμίας, η ίδια απάντησε: «Ευτυχώς είμαι ερωτευμένη, παιδιά. Δόξα τω Θεώ, γιατί είναι και πολλά τα χρόνια και θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά αυτό».

Στις ευχές της για τη νέα χρονιά, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έβαλε πάνω απ’ όλα την υγεία, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία να καταφέρει επιτέλους να οργανώσει τον γάμο της.

Ο πρώτος γάμος και η επανασύνδεση

Η ιστορία αγάπης της Ηλιάνας Παπαγεωργίου με τον αρχιτέκτονα Γιάννη Καραβασάνη ξεκίνησε το 2010. Πέντε χρόνια αργότερα, οι δυο τους παντρεύτηκαν στο Λος Άντζελες, με κουμπάρους τη Γιάννα Τερζή και τον Δημήτρη Γιαννέτο. Στη συνέχεια χώρισαν, όμως η ζωή τούς έφερε ξανά κοντά.

Το καλοκαίρι του 2025, ο Γιάννης Καραβασάνης έκανε πρόταση γάμου στην παρουσιάστρια στο σπίτι τους. Όπως είχε αποκαλύψει η ίδια, εκείνος είχε αφήσει το μονόπετρο σε ένα σημείο του σπιτιού και περίμενε περίπου μιάμιση ώρα μέχρι να το εντοπίσει. Η Ηλιάνα είπε το «ναι» προτού καν ανοίξει το κουτί με το δαχτυλίδι.