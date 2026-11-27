Για τη στενή σχέση που είχε αναπτύξει με τη Μάρω Κοντού, αλλά και για το κενό που άφησε στη ζωή της η απώλειά της, μίλησε η Νίκη Παλληκαράκη το απόγευμα της Παρασκευής.

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη της Κατερίνας Καραβάτου και του Χρήστου Φερεντίνου στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ και θυμήθηκε πώς μια θεατρική συνεργασία εξελίχθηκε σε μια βαθιά φιλία. Όπως εξομολογήθηκε, στη Μάρω Κοντού βρήκε μια δεύτερη μητέρα, σε μια περίοδο της ζωής της που είχε χάσει τη δική της.

«Όταν είχε χαθεί η αληθινή μου μητέρα, σαν να βρήκα μια δεύτερη μαμά το 2017. Τότε είχαμε συνεργαστεί στα “Χτυποκάρδια στο θρανίο” όπου ο Κώστας Βουτσάς και η Μάρω ήταν οι καθηγητές, ο Νίκος Γαλανός και γω ήμασταν οι γονείς της Κατερίνας Γερονικολού που έκανε τον ρόλο της Αλίκης Βουγιουκλάκη», ανέφερε η Νίκη Παλληκαράκη.

Η συνεργασία τους στο θέατρο αποτέλεσε την αφετηρία μιας φιλίας που συνεχίστηκε και εκτός σκηνής. Οι δύο ηθοποιοί περνούσαν αρκετό χρόνο μαζί, ενώ στην παρέα τους βρισκόταν και ο Νίκος Γαλανός.

«Έγινε σχέση ζωής με την Μάρω, όπως και με τον Νίκο. Μαζί βγαίναμε, μαζί έγινε μια πολύ στενή παρέα αλλά με την Μάρω, σαν γυναίκες κιόλας, δεθήκαμε τόσο πολύ… μου λείπει αφάνταστα», εξομολογήθηκε.

Οι Κυριακές που περνούσαν μαζί

Η Νίκη Παλληκαράκη εξήγησε πως δεν της λείπει μόνο η παρουσία της αγαπημένης της φίλης, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ένιωθε η ίδια όταν βρίσκονταν μαζί.

«Έχω την εντύπωση, τώρα που μου λείπει πάρα πολύ, ότι εγωιστικά μιλάμε πάντα όταν λέμε ότι κάποιον άνθρωπο τον έχουμε αγαπήσει πολύ. Συνειδητοποιώ ότι μου λείπει ο εαυτός μου όταν ήμουν μαζί με την Μάρω. Όταν ήταν η φίλη μου», είπε.

Ακόμη και όταν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις της Νίκης Παλληκαράκη δυσκόλευαν τις συναντήσεις τους, οι δύο γυναίκες φρόντιζαν να κρατούν ελεύθερα τα βράδια της Κυριακής για να δειπνούν μαζί.

«Κάθε μέρα μιλάγαμε με τις ώρες, βρισκόμασταν σταθερά σε εβδομαδιαία βάση, ειδικά μέχρι πέρυσι που ήταν τόσο φορτωμένο το πρόγραμμα μου, ήταν η Κυριακή το βράδυ ιερή στιγμή να βρεθούμε στο εστιατόριο μας και να φάμε μαζί…».