Τις ανάρμοστες ερωτήσεις που δέχτηκε από σκηνοθέτη, ο οποίος του είχε προτείνει πρωταγωνιστικό ρόλο σε κινηματογραφική ταινία, περιέγραψε ο Αλέξανδρος Βάρθης σε συνέντευξή του στον Γιώργο Σκρομπόλα και την εκπομπή «The Full Story» του Zappit.

Ο ηθοποιός δεν είχε ακόμη αποφοιτήσει από τη δραματική σχολή όταν δέχτηκε την επαγγελματική πρόταση. Εκείνο που αρχικά θεώρησε μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα του εξελίχθηκε, όπως περιέγραψε, σε μια συζήτηση με ερωτήσεις σεξουαλικού περιεχομένου.

«Αυτός ήταν ένας τύπος ο οποίος ψάρευε νέους ηθοποιούς, ξεκάθαρα, δηλαδή έλεγε τα τελευταία είκοσι χρόνια ότι θα κάνει μια ταινία η οποία δεν έγινε ποτέ», ανέφερε ο Αλέξανδρος Βάρθης και συνέχισε: «Εγώ ακόμα δεν είχα τελειώσει τη Δραματική, και έρχεται ένας σκηνοθέτης και σου λέει “σε θέλω πρωταγωνιστή στην ταινία μου”, λες α, αυτή είναι ευκαιρία και θέλω να το κάνω. Είναι και σινεμά που μ’ αρέσει πολύ».

Σύμφωνα με τον ηθοποιό, ο σκηνοθέτης τού υποστήριξε ότι, προκειμένου να ενσαρκώσει έναν σκοτεινό χαρακτήρα, θα έπρεπε να διαθέτει ανάλογα στοιχεία και στην προσωπικότητά του. Ο Αλέξανδρος Βάρθης σχολίασε την προσέγγιση αυτή με χιούμορ, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τον ρόλο του Παύλου Βρανά στη σειρά «Ντέρτι» του ΑΝΤ1.

«Δηλαδή εγώ τώρα που κάνω τον Παύλο στο Ντέρτι πρέπει να έχω σκοτώσει και δέκα ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά».

Οι ερωτήσεις σεξουαλικού περιεχομένου

Ο ηθοποιός περιέγραψε στη συνέχεια πώς η συζήτηση ξέφυγε από τα όρια μιας επαγγελματικής συνάντησης.

«Και μετά το πήγαινε στο καθαρά σεξουαλικό, του τύπου από το τι χρώμα βρακί φοράς, που ήταν η πιο απλή ερώτηση και είχε ένα φάσμα ερωτήσεων που γίνονταν πιο σκοτεινές», αποκάλυψε.

Όσο για τη δική του αντίδραση, ο Αλέξανδρος Βάρθης εξήγησε ότι αρχικά έδωσε ορισμένες γενικόλογες απαντήσεις, θέλοντας να διαπιστώσει πού αποσκοπούσε ο συνομιλητής του. «Ε, καλά, εγώ ήθελα να γελάσω. Μου φάνηκε και γελοίο», είπε.

Μάλιστα, όπως υποστήριξε, αργότερα έμαθε ότι ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης είχε πραγματοποιήσει ανοιχτή οντισιόν, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέγραφε με κάμερα τους υποψήφιους ηθοποιούς και τους ζητούσε να βγάλουν τα ρούχα τους.

«Υποθέτω ότι κάποιοι μπορεί να πείστηκαν και να το έκαναν δηλαδή. Και δεν φταίνε αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα, τέλος πάντων, εντάξει, εγώ ήμουν τυχερός», ανέφερε.

Τα χρόνια στην οικοδομή και η κατάθλιψη

Στην ίδια συνέντευξη, ο Αλέξανδρος Βάρθης μίλησε για τη συμμετοχή του στις «Ψυχοκόρες», μια σειρά που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική του διαδρομή. Αναφέρθηκε, επίσης, στην περίοδο κατά την οποία εργαζόταν στην οικοδομή για να μπορέσει να στηρίξει οικονομικά την ενασχόλησή του με την υποκριτική.

Ο ηθοποιός μίλησε ακόμη για τη δύσκολη περίοδο της δεύτερης καραντίνας, την οποία συνέδεσε με την κατάθλιψη, αλλά και για την απόφασή του να απομακρύνει οριστικά τέσσερις ανθρώπους από τη ζωή του.