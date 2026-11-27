Για τη σχέση του με την Αναστασία Παντούση και τις αλλαγές στις προσωπικές του συνήθειες μίλησε ο Ιωάννης Παπαζήσης, αποκαλύπτοντας πόσο απολαμβάνει τον χρόνο που περνά με την αγαπημένη του.

Ο ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Μία βδομάδα το πολύ» στο θέατρο Πειραιώς 131. Ο ίδιος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή του στην κωμωδία, έπειτα από αρκετά χρόνια.

«Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί κάνω κωμωδία μετά από μπορεί και 10 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του που προβλήθηκαν την Παρασκευή.

Με αφορμή τον τίτλο της παράστασης, οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν τι θα επέλεγε να κάνει εάν είχε στη διάθεσή του μόλις μία εβδομάδα. Ο ηθοποιός δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί ιδιαίτερα, καθώς ένα ταξίδι με τη σύντροφό του και τον γιο του βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεών του.

«Θα έφευγα στο εξωτερικό ταξίδι. Θα σκόπευα να φύγω με την κοπέλα μου, το κορίτσι μου και τον γιο μου. Τίποτα άλλο», απάντησε.

Η αποκάλυψη για την Αναστασία Παντούση

Ο Ιωάννης Παπαζήσης αναφέρθηκε στη συνέχεια στην αγαπημένη του, εξηγώντας πως τα τελευταία χρόνια προτιμά τη δική της συντροφιά στα ταξίδια του.

«Τα τελευταία χρόνια προτιμώ να κάνω με την κοπέλα μου, γιατί είναι η καλύτερη παρέα που έχω», δήλωσε ο ηθοποιός.