Δύσκολες ώρες περνούν οι κάτοικοι σε περιοχές του Μεσολογγίου, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τον δήμο από το μεσημέρι της Παρασκευής έχει προκαλέσει πλημμύρες σε χωριά, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σημαντικά προβλήματα έχουν καταγραφεί στον Πεντάλοφο και το Λεσίνι, ενώ μεγάλες ποσότητες βροχής έχουν πέσει και στο Αιτωλικό.

Την ίδια ώρα, ανησυχία επικρατεί για την κατάσταση στα Ελληνικά και τη Λουσούρα, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το αν έχουν προκληθεί ζημιές στις συγκεκριμένες περιοχές.

Ήχησε το 112 στο Μεσολόγγι

Η ένταση των καιρικών φαινομένων οδήγησε στην ενεργοποίηση του 112, μέσω του οποίου οι κάτοικοι του Δήμου Μεσολογγίου έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα.

Οι Αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν την περιοχή.



«Λόγω έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή του δήμου Μεσολογγίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες» ανέφερε το μήνυμα του 112.