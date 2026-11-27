Για τη δύσκολη μάχη που έδωσε ο Αντώνης Πανούτσος τους τελευταίους μήνες της ζωής του, αλλά και για τη φιλία που τους συνέδεε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, μίλησε ο Αντώνης Καρπετόπουλος, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου σε ηλικία 78 ετών.

Ο γνωστός αθλητικογράφος βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο πλατό της εκπομπής «Live News» του MEGA, όπου μίλησε στον Νίκο Ευαγγελάτο για την απώλεια του επί χρόνια φίλου και συνεργάτη του. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1995 και, όπως εξομολογήθηκε ο Αντώνης Καρπετόπουλος, παρά τα τόσα χρόνια κοινής πορείας, δεν είχαν ποτέ έναν σοβαρό καβγά.

«Ο αγώνας ήταν τιτάνιος αλλά εντελώς άνισος. Ήμασταν παραπάνω από 30 χρόνια μαζί, από το 1995. Τότε γνωριστήκαμε και ζευγάρι να ήμασταν, που λέει ο λόγος, θα είχαμε τουλάχιστον μια μεγάλη κρίση, αν όχι διαζύγιο. Σκεφτόμουν, από τον Ιούλιο που μπήκε στη ΜΕΘ, πως με τον Πανούτσο δεν έχω τσακωθεί ούτε μια φορά σοβαρά», ανέφερε.

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στην προσωπικότητα του εκλιπόντος και στα χαρακτηριστικά που, κατά τη γνώμη του, τον έκαναν να ξεχωρίζει στον χώρο της δημοσιογραφίας.

«Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια μοναδικότητα. Δηλαδή δεν μπορείς να τους αντιγράψεις, δεν μπορείς να τους μιμηθείς και δεν μπορείς κατά κάποιο τρόπο να πεις “εγώ θέλω να γίνω σαν αυτόν”. Αυτός ήταν ο Πανούτσος. Ένας τύπος που του φτιάξανε το καλούπι και το έσπασαν».

«Ξέραμε από την αρχή ότι οι πιθανότητες είναι απειροελάχιστες»

Αναφερόμενος στους μήνες που προηγήθηκαν του θανάτου του Αντώνη Πανούτσου, ο αθλητικογράφος εξήγησε πως η μακρά περίοδος νοσηλείας του φίλου του τον βοήθησε να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο της απώλειας. Όπως είπε, γνώριζαν εξαρχής πόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση της υγείας του.

«Εμένα με “πρετοίμασε” πολύ ωραία για να τον αποχαιρετίσω. Δηλαδή όλο αυτό το πολύ δύσκολο για τον ίδιο διάστημα. Μιλάμε για αγώνα τιτάνιο και χαμένο από χέρι, γιατί ξέραμε από την αρχή ότι οι πιθανότητες είναι απειροελάχιστες. Όλοι οι υπόλοιποι, που έχουν προσβληθεί απ’ αυτό το πράγμα και ήταν στην ηλικία του, έχουν φύγει σε μια εβδομάδα», πρόσθεσε ο Αντώνης Καρπετόπουλος.